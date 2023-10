Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Koniecpola czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej.

Przegląd września 2023 w Koniecpolu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Emilia Krakowska, czyli Jagna z „Chłopach”. Od krągłej blondynki do eleganckiej seniorki. Zobacz, jak się zmieniała Emilia Krakowska to dla starszych pokoleń Jagna z „Chłopów”, a dla młodszych odtwórczyni wielu ról przesympatycznej seniorki w popularnych telewizyjnych serialach. Aktorka kojarzy się głównie z eleganckim stylem, nakryciami głowy i emanującą od niej pozytywną energią. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jaką przeszła metamorfozę. 📢 Elon Musk ma obsesję na punkcie Cyberpunka 2077. Groził twórcom bronią Słynny założyciel Tesli i właściciel Twittera ma obsesję na punkcie gry Cyberpunk 2077. Elon Musk w desperacji groził nawet twórcom polskiej produkcji bronią, aby znaleźć się w tytule. Czy mu się to udało? Jak skończyła się sprawa? Przekonajcie się.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023.

Prasówka październik Koniecpol: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Koniecpola. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Polska Press zaprasza rodziny z dziećmi na piknik z gwiazdami sportu! Już w sobotę 23 września na stołecznym Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się specjalny piknik sportowy dla rodzin i dzieci zorganizowany przez Polska Press. Na gości czeka kilkanaście wyjątkowych stref sportowych, specjalna strefa dla najmłodszych oraz ceremonia wręczenia statuetek Gigantów Sportu.

📢 Gigantyczny Trener Polska Press 2023. Poznaliśmy nominowanych! Po Gali Gigantów Roku (grudzień), Gigantów Biznesu (marzec) oraz Gigantów Kultury (czerwiec) przed nami - już w sobotę, 23 września - Gala Giganci Sportu 2023. To wyjątkowe wydarzenie, na którym docenimy i nagrodzimy sportowców oraz instytucje zaangażowane w rozwój polskiego sportu. Nagrody i wyróżnienia, przyznawane w ośmiu różnych kategoriach, podkreślają znaczenie inicjatyw, osiągnięć i działań, które przyczyniają się do rozwoju sportu w Polsce. Jedną z nich jest kategoria Gigant Roku, w której nagrodzony zostanie najlepszy polski sportowiec 2023 roku. 📢 Wkrótce rozdanie premierowych nagród ,,Gigantów Sportu Polska Press''. Zapowiedź Już w najbliższą sobotę odbędzie się I edycja „Gigantów Sportu Polska Press”. Na stołecznym Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się oficjalny, rodzinny piknik, na którym poznamy tegorocznych laureatów w ośmiu prestiżowych kategoriach.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Kandydaci do Senatu z woj. śląskiego. Sprawdź LISTY WYBORCZE z wszystkich okręgów Wybory do Senatu 2023: LISTY WYBORCZE z całego woj. śląskiego. Już 15 października wybierzemy swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. W woj. śląskim do obsadzenia jest 13 mandatów senatorskich w 13 okręgach wyborczych. Poznajcie listy wyborcze z wszystkich okręgów naszego regionu. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ" i poznajcie wszystkich kandydatów w wyborach do Senatu 2023. 📢 Kandydaci do Sejmu i Senatu 2023 - Wszystko, co musisz wiedzieć o kandydatach Wybory parlamentarne w 2023 roku zdecydują o przyszłości Polski na kolejne lata. Podczas głosowania obywatele będą wybierać swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy szczegółowy przewodnik dotyczący głównych kandydatów biorących udział w tych wyborach.

📢 Rezydencje jak z Hollywood... w woj. śląskim! To są NAJDROŻSZE do kupienia domy w regionie! Ogerty z Katowic, Rybnika, Gliwic, Bielska... Nieruchomości. Część z nich jest zlokalizowana głęboko w Beskidach, a jeszcze inne w centrach miast. Jak mieszkają najbogatsi ludzie w woj. śląskim? Piękne rezydencje, luksusowy styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Co ciekawe na posiadłości za grube miliony nie brakuje kupców. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii!

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. 📢 Pszczoła nie tylko miodna. Poznaj też pszczoły samotnice! Sprawdź, czy wszystkie pszczoły żądlą i które są pożyteczne Mówiąc „pszczoła" przeważnie mamy na myśli pszczołę miodną, tymczasem nasze ogrody odwiedza całe mnóstwo owadów, które również są nimi! I choć wiele ma podobny wygląd do pszczoły miodnej, to bardzo różnią się sposobem życia. Poznajcie różne ogrodowe pszczoły.

📢 Henry Cavill jako Arthas w ekranizacji Warcraft? Grafiki SI pokazują słynnych aktorów w potencjalnym filmie i wygladają naprawde ciekawie Sztuczna inteligencja pokazała aktorską obsadę Warcraft: The Frozen Throne na podstawie pomysłu użytkownika serwisu Reddita. Grafiki wyszły znakomicie, w tym Henry Cavill jako Arthas, ale to nie wszystko. Kogo jeszcze „obsadzono” w produkcji i jak prezentują się słynni aktorzy w niecodziennym wydaniu? Sprawdź koniecznie.

📢 Sprawdź, co kryje Kraina Górnej Odry. Atrakcje i miejsca, które musisz zobaczyć na własne oczy Kraina Górnej Odry to obszar terenów rolniczych, lasów i wód, który znajduje się w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w Polsce. Położona na pograniczu z Republiką Czeską oraz województwem opolskim, kraina ta jest prawdziwym skarbem dla miłośników natury, historii i kultury. Oto najciekawsze atrakcje, które warto zobaczyć w tej malowniczej krainie.

📢 Nowa strona internetowa, superszybki kalkulator składki i omnikanałowość. LINK4 stawia na wygodę klientów Ciąg dalszy cyfrowej rewolucji w LINK4. Ubezpieczyciel udostępnił właśnie klientom nowy portal obsługowo-sprzedażowy. W nowym serwisie znajduje się m.in. bardzo szybki kalkulator ubezpieczeń, który dzięki integracji z bazami CEPiK i CEP pozwala obliczyć składkę za najpopularniejsze polisy OC czy AC w kilka sekund. LINK4 stawia także na jeszcze większą integrację kanałów sprzedażowych oraz automatyzację procesów w sprzedaży bezpośredniej ubezpieczeń.

📢 Częstochowa. Nowa Lewica zaprezentowała kandydatów do Sejmu. Kto wystartuje? W piątek 8 września częstochowska Lewica zaprezentowała na placu Biegańskiego kandydatów do sejmu w nadchodzących wyborach. Jak mówił senator Wojciech Konieczny, to silna lista, na której znalazły się osoby reprezentujące różne zawody i kompetencje.

📢 Nowy Lexus LM. Gdzie i kiedy będzie można go zobaczyć w Polsce? Przez dwa najbliższe tygodnie w krajowych salonach marki Lexus zaplanowano pokazy nowego modelu LM w dwóch wersjach: 4- i 7-mio miejscowych. Oprócz tego klienci będą mogli zapoznać się ze sportowymi modelami LC 500, LC 500 Convertible oraz RC F z wolnossącymi silnikami V8 oraz flagową limuzyną LS z hybrydą z silnikiem V6. 📢 Tradycyjna parzybroda z jagnięciną. Wypróbuj esencjonalny przepis na danie ze Lwowa. Ten posiłek przypomina smakiem polską zupę Domowa parzybroda z ziemniakami przypomina smakiem polski kapuśniak. Jednak jest to posiłek o bogatszym składzie, wyrazistszym smaku i atrakcyjnym aromacie dzięki zastosowaniu mieszanki ziół i przypraw. Posiłek we Lwowie rozpowszechnili żyjący w mieście Ormianie, a na początku XX wieku danie przywędrowało do Polski. Przepis na tradycyjną parzybrodę pochodzi z książki „Kuchnia lwowska. Moja kulinarna podróż przez Galicję” Marianny Dushar.

📢 Kiła atakuje woj. śląskie! Rekordowa liczba zachorowań na syfilis. W którym mieście jest najwięcej przypadków? Sprawdź LISTĘ 📢 Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Koniecpolu? Bądź na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej.

