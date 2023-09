Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Koniecpolu. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Koniecpol, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W piątek 8 września częstochowska Lewica zaprezentowała na placu Biegańskiego kandydatów do sejmu w nadchodzących wyborach. Jak mówił senator Wojciech Konieczny, to silna lista, na której znalazły się osoby reprezentujące różne zawody i kompetencje.

Domowa parzybroda z ziemniakami przypomina smakiem polski kapuśniak. Jednak jest to posiłek o bogatszym składzie, wyrazistszym smaku i atrakcyjnym aromacie dzięki zastosowaniu mieszanki ziół i przypraw. Posiłek we Lwowie rozpowszechnili żyjący w mieście Ormianie, a na początku XX wieku danie przywędrowało do Polski. Przepis na tradycyjną parzybrodę pochodzi z książki „Kuchnia lwowska. Moja kulinarna podróż przez Galicję” Marianny Dushar.