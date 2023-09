Prasówka 24.09.2023 z całego tygodnia w Koniecpolu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Po Gali Gigantów Roku (grudzień), Gigantów Biznesu (marzec) oraz Gigantów Kultury (czerwiec) przed nami - już w sobotę, 23 września - Gala Giganci Sportu 2023. To wyjątkowe wydarzenie, na którym docenimy i nagrodzimy sportowców oraz instytucje zaangażowane w rozwój polskiego sportu. Nagrody i wyróżnienia, przyznawane w ośmiu różnych kategoriach, podkreślają znaczenie inicjatyw, osiągnięć i działań, które przyczyniają się do rozwoju sportu w Polsce. Jedną z nich jest kategoria Gigant Roku, w której nagrodzony zostanie najlepszy polski sportowiec 2023 roku.

Słynny założyciel Tesli i właściciel Twittera ma obsesję na punkcie gry Cyberpunk 2077. Elon Musk w desperacji groził nawet twórcom polskiej produkcji bronią, aby znaleźć się w tytule i... mu się to udało. Zauważyliście go w grze? Jak skończyła się sprawa? Przekonajcie się.

Malta, znana ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, staje się teraz miejscem fascynującej przygody pod wodą. Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny został otwarty u wybrzeży maltańskiej wyspy Gozo. Nowa atrakcja pozwala odkrywać historię Malty z zupełnie innej perspektywy, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjny sposób.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Koniecpolu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Niedaleko Kielc otwarto nowy park rozrywki, w którym możecie polatać na miotle, spotkać ducha, a także poznać losy słynnych zbójników i świętych. Czy warto odwiedzić Park Legend w Nowej Słupi? Jakie atrakcje oferuje? Ile kosztują bilety? Sprawdźcie w naszym praktycznym informatorze.

Już w najbliższą sobotę odbędzie się I edycja „Gigantów Sportu Polska Press”. Na stołecznym Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się oficjalny, rodzinny piknik, na którym poznamy tegorocznych laureatów w ośmiu prestiżowych kategoriach.

Wybory do Senatu 2023: LISTY WYBORCZE z całego woj. śląskiego. Już 15 października wybierzemy swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. W woj. śląskim do obsadzenia jest 13 mandatów senatorskich w 13 okręgach wyborczych. Poznajcie listy wyborcze z wszystkich okręgów naszego regionu. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ" i poznajcie wszystkich kandydatów w wyborach do Senatu 2023.