Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Koniecpolu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Koniecpol, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Najprostsza zapiekanka ziemniaczana powstaje z cienko pokrojonych ziemniaków zalanych śmietanką i upieczonych w formie żaroodpornej. Proponujemy urozmaicić podstawowy przepis użyciem karmelizowanej cebuli, czosnkiem i plastrami cukinii. Zobacz przepis na pyszną zapiekankę ziemniaczaną z warzywami i parmezanem.

Wille jak z Hollywood w woj. śląskim! Część z nich jest zlokalizowana głęboko w Beskidach, a jeszcze inne w centrach miast. Jak mieszkają najbogatsi ludzie w woj. śląskim? Piękne rezydencje, luksusowy styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Co ciekawe na posiadłości za grube miliony nie brakuje kupców. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii!