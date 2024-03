Przegląd tygodnia z 10.03.2024 w Koniecpolu. Najważniejsze wydarzenia od 3.03 do 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

KOMUNIKAT. W dniach od 4 do 8 marca 2024 r. w woj. śląskim przeprowadzone zostaną planowane wyłączenia dostaw prądu! Nawet do 10. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin!

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Koniecpol: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Koniecpolu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rumianek to niezwykłe zioło, które nasze babcie stosowały niemal na wszystko – od problemów trawiennych, poprzez trudności z zasypianiem, aż po trądzik i worki pod oczami. Mimo, że rumianek ma wiele cennych dla zdrowia właściwości to jednak nie każdy może go pić. Tym osobom spożywanie herbatki, naparów, a także kremów z rumiankiem może zaszkodzić. Sprawdź, czy do nich należysz.