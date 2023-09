Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Koniecpolu? Bądź na bieżąco

MEDYCYNA. Od lekarza prowadzącego oczekujemy, by był cierpliwy, sympatyczny, pełny empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie ginekolodzy zdobyli najwięcej głosów w ubiegłorocznym plebiscycie medycznym Hipokrates, jednym z największych tego typu rankingów w kraju. Zobaczcie, u kogo warto prowadzić ciąże lub do kogo zgłosić się w przypadku kobiecych dolegliwości. Oto 20 najlepszych ginekologów w woj. śląskim, wybranych głosami pacjentek! Wkrótce startuje HIPOKRATES 2023 - kolejna edycja tego prestiżowego konkursu.

ROZRYWKA. Poznaj darmowe imprezy w woj. śląskim 25-27 sierpnia! Szukasz planów na najbliższy czas? To ostatni dzwonek na skorzystanie z tegorocznych wakacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w Śląskiem. Wiele popularnych artystów w jednym miejscu! Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Zaplanuj swój czas nie wydając ani złotówki. Ostatni weekend wakacji należy do Ciebie!