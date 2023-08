Prasówka z całego tygodnia 13.08.2023 w Koniecpolu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Koniecpol, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Właściciele domów już od kilku dni żyją informacją, że za zbieranie deszczówki, rząd chce im zapłacić 6000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel, które opiewają na sumę 130 ml zł. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć na terenie swojej nieruchomości system zatrzymywania wód opadowych oraz jakie kroki podjąć, aby dostać dofinansowanie do projektu. Dlaczego zbieranie deszczówki jest tak ważne? Dowiesz się tego z naszego poradnika.

Chcesz sprawdzić, czy partner, konsument, kontrahent lub inne przedsiębiorstwo nie ma długów, czy jest solidne i warto podpisywać z nimi umowę? Możemy sprawdzić te informacje w Krajowym Rejestrze Długów. Gdy powstawało - było to pierwsze biuro informacji gospodarczej. Początkowo traktowano go jako narzędzie do odzyskiwania pieniędzy od niesolidnych płatników. Dziś stosuje się go głównie prewencyjnie. 65 proc. przedsiębiorców uznaje go za źródło informacji, które pozwala unikać problemów z dłużnikami. Jak z niego skorzystać, aby nie musieć mieć potem problemów z nieuczciwymi partnerami?