Prasówka z maja 2023. Sprawdź, co działo się w Koniecpolu. Czy jesteś na bieżąco?

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Koniecpola czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Koniecpola najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?

Przegląd maja 2023 w Koniecpolu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Gdzie zjeść najlepsze lody w Koniecpolu? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023? Sprawdź, gdzie się znajdują posiadające bogatą ofertę lodziarnie w Koniecpolu. Z pewnością są przez wszystkich kojarzone z sezonem letnim. Chyba nikt nie wyobraża sobie słonecznego, gorącego dnia bez orzeźwiającego przysmaku, jakim są lody. Przenieś się do historii, aby sprawdzić gdzie były ich początki. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Koniecpolu.

📢 Legenda amerykańskiej motoryzacji… w rzepaku - “Prawdziwe historie” OTOMOTO po raz piąty Ponad 5,5 metra długości, wersja cabrio, skórzana tapicerka, chromowane wykończenia i charakterystyczny pomruk silnika - gdyby nie otaczające pola rzepaku i malownicze krajobrazy Kujaw, podróż Cadillakiem Eldorado z 1972 roku z bohaterami kolejnej odsłony prawdziwych historii, mogłaby być wyprawą słynną Route 66. Ten jeden z najbardziej amerykańskich samochodów w Polsce to nie jedyny międzynarodowy akcent najnowszych “Prawdziwych historii” OTOMOTO. O tym, że podróże zmieniają życie i kształtują marzenia, pod pretekstem niespodzianki na Dzień Matki, wspólnie opowiadają Yoskel i jego teściowa - pani Irena - właścicielka wyjątkowego modelu samochodu

Prasówka czerwiec Koniecpol: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Koniecpola. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Grażyna Torbicka kończy 64 lata! Wygląda zjawiskowo i inspiruje inne kobiety Grażyna Torbicka zdobyła serca widzów swoją charyzmą i urokiem, a także szeroką wiedzą o kinie. Ambicja w połączeniu z profesjonalizmem dziennikarki zaowocowały, czyniąc z niej nieodłączną część polskiego krajobrazu medialnego. Pomimo upływu lat gwiazda nie zwalnia tempa. Z okazji 64. rocznicy urodzin przyjrzymy się bliżej sylwetce tej wyjątkowej kobiety.

📢 Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla kobiet Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski od 27 maja do 20 sierpnia 2023 r. 📢 Prasówka tygodniowa z 14.05.2023 w Koniecpolu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.05 a 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Koniecpolu. Polecane miejsca w maju 2023”?

📢 Najlepszy aparat fotograficzny dla początkujących. Wysokiej jakości sprzęt w niskiej cenie Oprócz umiejętności, kluczowe znaczenie dla wykonywania jak najlepszych zdjęć ma również sprzęt, jakim się posługujemy. Myślisz poważnie o fotografii? Potrzebujesz urządzenia, które oferuje wysoką jakość i profesjonalne parametry, ale jednocześnie nie kosztuje kilkunastu tysięcy złotych. Sprawdź polecane aparaty fotograficzne dla początkujących w rozsądnej cenie. Wybraliśmy porządne modele, które posłużą Ci przez lata! 📢 Mieszkanie w stylu japandi, czyli wyjątkowe połączenie. Zobacz, jak modnie urządzić wnętrza w 2023 roku. Zajrzyj do apartamentu w Warszawie Japandi to styl, który jest połączeniem stylu skandynawskiego oraz japońskiego. Ten duet jest na topie w wielu projektach wnętrz w 2023 roku. Jeśli chcesz modnie urządzić mieszkanie w tym roku, koniecznie go wypróbuj. Podpowiadamy, jak wyjątkowo można zaaranżować funkcjonalne mieszkanie zgodnie z najnowszymi trendami. Zajrzyj do 125-metrowego apartamentu w Warszawie i zobacz, jak modnie zaaranżować przestrzeń w stylu japandi.

📢 Trzech prokuratorów z Gdańska zajmie się tragiczną sprawą zmarłego 8-letniego Kamila z Częstochowy W środę, 10 maja pisaliśmy o tym, że śledztwo w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. 11 maja dowiedzieliśmy się, że do tej sprawy zostało wyznaczonych trzech doświadczonych prokuratorów, w tym prokurator specjalizujący się w sprawach pozakarnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. 📢 Przegląd tygodnia z 7.05.2023 w Koniecpolu. Najważniejsze wydarzenia od 30.04 do 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.04 a 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dominikana zmienia zasady wjazdu do kraju. Konsulat Konsulat Generalny RP w Puerto Plata przypomina o zmianach”?

📢 Dominikana zmienia zasady wjazdu do kraju. Konsulat Konsulat Generalny RP w Puerto Plata przypomina o zmianach Podczas planowania egzotycznego urlopu warto pamiętać, że od 1 maja obowiązują nowe zasady wjazdu na teren Dominikany, o czym poinformował Konsulat Generalny RP w Puerto Plata. Dotyczą one przede wszystkim wymagań dotyczących dokumentów potrzebnych do wjazdu na teren kraju. 📢 GIS ostrzega przed fake newsem. Do szkół trafiło sfałszowane pismo. Nawołuje do wykonywania badań pod kątem gruźlicy i straszy kontrolą MZ Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że do niektórych szkół w Polsce 2 maja trafiło pismo, w którym nadawca podszywa się pod GIS i informuje o obowiązku poddania się badaniom przesiewowym pod kątem gruźlicy, grozi także kontrolami i dotkliwymi karami. – Informacje zawarte w piśmie są nieprawdziwe i nie należy się do nich stosować – podkreśla inspektorat.

📢 LOT powraca z najkrótszym połączeniem lotniczym w Polsce Z Lublina do Warszawy będzie można polecieć już od 92 zł. To dobra wiadomość dla osób, które często korzystają z transportu lotniczego, zwłaszcza między dwoma największymi miastami Polski. Lotnisko w Lublinie powróciło do obsługi lotów krajowych, w tym najkrótszego lotu w Polsce. 📢 Prasówka z kwietnia 2023. Sprawdź, co działo się w Koniecpolu. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Koniecpola najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Przyjęcie komunijne możesz zrobić w domu. Modne i piękne ozdoby na każdą kieszeń. Zobacz, jak udekorować stół z okazji pierwszej komunii”?

