Prasówka tygodniowa z 14.05.2023 w Koniecpolu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Koniecpol, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zobacz, gdzie dostaniesz najsmaczniejsze lody w Koniecpolu. Wakacyjny czas na pewno większości z nas się z nimi kojarzy. Chyba nikt nie wyobraża sobie słonecznego, gorącego dnia bez ożywczego deseru, jakim właśnie są. Zerknij do historii, aby sprawdzić ich początki. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Koniecpolu.

Japandi to styl, który jest połączeniem stylu skandynawskiego oraz japońskiego. Ten duet jest na topie w wielu projektach wnętrz w 2023 roku. Jeśli chcesz modnie urządzić mieszkanie w tym roku, koniecznie go wypróbuj. Podpowiadamy, jak wyjątkowo można zaaranżować funkcjonalne mieszkanie zgodnie z najnowszymi trendami. Zajrzyj do 125-metrowego apartamentu w Warszawie i zobacz, jak modnie zaaranżować przestrzeń w stylu japandi.