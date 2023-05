Przegląd tygodnia z 7.05.2023 w Koniecpolu. Najważniejsze wydarzenia od 30.04 do 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Które gminy są najbardziej eko? Gdzie skutecznie prowadzone są działania proekologiczne? I które samorządy mogą się pochwalić najlepszymi statystykami, jeśli chodzi o wymianę „kopciuchów”? Nie tylko na te pytania warto znać odpowiedź. „Dziennik Zachodni” startuje z akcją „Eko Gmina”, w której chcemy wyróżnić najbardziej ekologiczne samorządy z naszego regionu. Ranging to wspólne przedsięwzięcie naszej gazety oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podczas planowania egzotycznego urlopu warto pamiętać, że od 1 maja obowiązują nowe zasady wjazdu na teren Dominikany, o czym poinformował Konsulat Generalny RP w Puerto Plata. Dotyczą one przede wszystkim wymagań dotyczących dokumentów potrzebnych do wjazdu na teren kraju.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że do niektórych szkół w Polsce 2 maja trafiło pismo, w którym nadawca podszywa się pod GIS i informuje o obowiązku poddania się badaniom przesiewowym pod kątem gruźlicy, grozi także kontrolami i dotkliwymi karami. – Informacje zawarte w piśmie są nieprawdziwe i nie należy się do nich stosować – podkreśla inspektorat.

Tygodniowa prasówka 7.05.2023: 30.04-6.05.2023 Koniecpol: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Koniecpolu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z Lublina do Warszawy będzie można polecieć już od 92 zł. To dobra wiadomość dla osób, które często korzystają z transportu lotniczego, zwłaszcza między dwoma największymi miastami Polski. Lotnisko w Lublinie powróciło do obsługi lotów krajowych, w tym najkrótszego lotu w Polsce.