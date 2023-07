Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Koniecpolu? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Koniecpola najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz najlepsze pizzerie w Koniecpolu. Gdzie wybrać się na pizzę w czerwcu 2023?”?

Przegląd czerwca 2023 w Koniecpolu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz najlepsze pizzerie w Koniecpolu. Gdzie wybrać się na pizzę w czerwcu 2023? Odkryj gdzie dostaniesz najlepszą pizzę w Koniecpolu. Jest to niewątpliwie ulubione danie milionów ludzi na całym świecie. Chyba każdy choć raz w życiu jej spróbował, a wielu pozostało jej fanami na zawsze. Sprawdź, gdzie oraz jakie rodzaje pizzy znajdziesz w pizzeriach w Koniecpolu. Odwiedź katalog firm i dowiedz się gdzie dostaniesz swoją ulubioną. 📢 Prasówka tygodniowa z 25.06.2023 w Koniecpolu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czekoladowy krem do tortów, który zawsze się udaje. Jest niesamowicie puszysty i delikatny. Polecamy przepis na prosty krem z czekoladą”?

📢 Menedżer Roku Województwa Śląskiego 2022. Konkurs rozstrzygnięty, laureaci dziękowali swoim pracownikom RELACJA Z GALI W Teatrze Nowym w Zabrzu rozstrzygnęliśmy konkurs Menedżer Roku Województwa Ślaskiego 2022. Kapituła konkursu wyłoniła najlepszych przedsiębiorców, liderów, wizjonerów docenianych także przez swoich pracowników. Laureaci podkreślali, że za sukcesami stoją lata pacy, a przede wszystkim dobre relacje ze współpracownikami.

Prasówka lipiec Koniecpol: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Koniecpola. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pociąg Marzeń znów zabierze dzieci na wakacje. Dołącz do kolejnej edycji naszej wyjątkowej akcji! Wakacje to beztroska, zabawa i… czas na podróże. Niestety, nie wszystkie dzieci mogą sobie na to pozwolić. I właśnie dlatego powstał Pociąg Marzeń, który znów pomoże spełnić im pragnienia o letnim podróżowaniu.

📢 Badanie PayPo: czy Polacy uprawiają sport i co kupują w obecnym sezonie? Z badania przeprowadzonego przez PayPo – polskiego lidera usług BNPL (z ang. buy now, pay later) adresowanych do sklepów internetowych – wynika, że niespełna połowa Polaków lubi uprawiać sport. Jeśli już decydują się na taką formę spędzania czasu, wiosną i latem najchętniej wybierają rower lub spacery. Przygotowując się do nowego sezonu, zdecydowana większość Polaków kupuje odzież i obuwie sportowe, a także sprzęt i akcesoria, których cena mieści się zazwyczaj w przedziale od 100 do 500 zł. Jaką formę zakupów preferują i gdzie najczęściej nabywają nowe produkty? 📢 Wielkie zmiany dla Polaków. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego już od 1 lipca 2023 r. Czy to powrót to normalności? Nadchodzi wyczekiwany przez wielu moment. Już 1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa. Do tej decyzji przyczyniła się obecna sytuacja epidemiczna. Nadchodzące zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi?

📢 Renault Megane E-Tech 60 kWh 218 KM. Test długodystansowy cz. 3. Jak spisuje się w dłuższej trasie? Wielu „elektro-sceptyków” uważa, że samochody elektryczne nie nadają się do jazdy w dalekie trasy. Owszem, jeśli miałbym „na raz” pokonać dystans ponad 500 kilometrów, najpewniej wybrałbym auto z silnikiem Diesla, ostatecznie hybrydę lub tradycyjną benzynę, aby nie tracić czasu na ładowarkach. Ale gdy w grę wchodzi podróż na kilkaset kilometrów, bez pośpiechu i stresu, Renault Megane E-Tech w wersji z baterią 60 kWh świetnie daje sobie radę. 📢 Odkryj uroki Albanii. Najlepsze atrakcje i miejsca do odwiedzenia podczas wakacji na Bałkanach Albania, choć mało znana turystom, oferuje wiele atrakcji i uroków. Jeśli szukasz ciekawego zagranicznego celu na wakacje, warto rozważyć ten bałkański klejnot. Przyjedź do Albanii i odkryj jej niezwykłe piękno!

📢 Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Koniecpolu. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ważne zmiany dla wszystkich Polaków już od 1 lipca 2023 r. To koniec pewnej epoki. Nowe rozporządzenie covidowe”? 📢 Bieżnia prosta, życiorys pokręcony. Richardson kontra Swoboda na Śląskim! Jest jedyna w swoim rodzaju. To kolorowy ptak lekkoatletyki, który nigdy nie wzbudza neutralnych emocji. Może prowokować, ale również dać powód do uwielbienia – mówi o Sha’Carri Richardson Piotr Małachowski, dyrektor sportowy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. 16 lipca na Stadionie Śląskim Amerykanka w doskonałym towarzystwie pobiegnie na 100 metrów. Jej rywalką będą wybitne nazwiska, a wśród nich Polka Ewa Swoboda! Do Diamentowej Ligi w Polsce pozostał dokładnie miesiąc.

📢 33 najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te fotografie zwyciężyły w polskich edycjach konkursu Wiki Lubi Zabytki Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.

📢 Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 w Koniecpolu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lotto. Wygraj 440 milionów złotych. Oto szczęśliwe liczby. Oni już wygrali ogromne pieniądze ”? 📢 11 najbardziej niesamowitych zamków na Śląsku. „Perła gotyku śląskiego”, zamkowe wzgórze, które każdy Polak nosi w portfelu i inne Weekend, urlop czy wakacje to najlepsza pora na wycieczki po Śląsku. Jeśli kochacie zwiedzać ciekawe zabytki, województwo śląskie może być dla was prawdziwą skarbnicą miejsc wartych odwiedzenia. Najbardziej imponującą kategorią zabytków są zamki, ale które śląskie twierdze szczególnie warto zobaczyć? Wybraliśmy 11 najbardziej niesamowitych zamków Śląska. Poznajcie ich historie i legendy. To gotowa lista pomysłów na niezapomniane weekendowe wycieczki.

📢 Matka przekazała wirusa niemowlęciu wraz z mlekiem. Planujesz ciążę? Zaszczep się przeciw chorobie przenoszonej przez kleszcze Zmiany klimatu sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych przez kleszcze takich jak kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Okazuje się, że wirus może przenosić się na niemowlę wraz z mlekiem matki. Choroba początkowo może przypominać grypę lub przeziębienie, ale w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia problemów ze świadomością, drgawek i niedowładów. Szczepienie przed zajściem w ciążę uchroni dziecko przed tą groźną chorobą.

📢 Prasówka z całego tygodnia 4.06.2023 w Koniecpolu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.05 a 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Aktualna pogoda na dziś 3.06.2023. Pogoda na pierwszy tydzień czerwca. Prognoza pogody na weekend od soboty 3.06.2023”?

📢 Niezwykłe gwiazdy w nadchodzący weekend na Śląsku! Wystąpią m.in. IRA, Dżem, Mery Spolsky, LemON i inni. Bezpłatne koncerty i pikniki Nadchodzący weekend w województwie śląskim będzie pełen atrakcji! Koncerty plenerowe, pikniki, dni miast i przedłużone obchody Dnia Dziecka - a to wszystko ZA DARMO. 3 i 4 czerwca czeka Was moc atrakcji. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncert Dżemu, Mery Spolsky, Markowskich i wiele innych, wyjątkowych wydarzeń. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami! 📢 Prasówka z maja 2023. Sprawdź, co działo się w Koniecpolu. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Koniecpola najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?

