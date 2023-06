Prasówka tygodniowa z 25.06.2023 w Koniecpolu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wakacje to beztroska, zabawa i… czas na podróże. Niestety, nie wszystkie dzieci mogą sobie na to pozwolić. I właśnie dlatego powstał Pociąg Marzeń, który znów pomoże spełnić im pragnienia o letnim podróżowaniu.

Mam dla ciebie świetny przepis na krem czekoladowy do tortów, ciast i babeczek. Świetnie sprawdzi się także do wykonania słodkiej dekoracji wypieków. Co ważne, jego przygotowanie jest proste i dość szybkie. Sprawdź, a z pewnością się nim zachwycisz. Można go wyjadać łyżkami! Wypróbuj przepis na krem z czekolady.

Z badania przeprowadzonego przez PayPo – polskiego lidera usług BNPL (z ang. buy now, pay later) adresowanych do sklepów internetowych – wynika, że niespełna połowa Polaków lubi uprawiać sport. Jeśli już decydują się na taką formę spędzania czasu, wiosną i latem najchętniej wybierają rower lub spacery. Przygotowując się do nowego sezonu, zdecydowana większość Polaków kupuje odzież i obuwie sportowe, a także sprzęt i akcesoria, których cena mieści się zazwyczaj w przedziale od 100 do 500 zł. Jaką formę zakupów preferują i gdzie najczęściej nabywają nowe produkty?