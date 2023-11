Listopad 2023 w Koniecpolu: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2023

28 i 29 października Legendia, bajkowa kraina na co dzień pełna magii i kolorów, stanie się mrocznym siedliskiem czarownic, duchów i upiorów. Poza zabawą na atrakcjach na gości chorzowskiego parku rozrywki czekają m.in. mroczne animacje, potworny bal dla dzieci w Jamie Bazyliszka, strefa grozy 16+ dla najbardziej odważnych oraz wyjątkowe fire show.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Legendia zaprasza na strrraaaasznie fajny weekend Halloween”?

Ból brzucha i wzdęcia po jedzeniu to objawy szczególnie częste u kobiet, które coraz częściej oznaczają chorobą SIBO. Ta stosunkowo niedawno poznane zaburzenie to zespół przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim, który leczy się głównie antybiotykami. Tymczasem wyleczenie SIBO jest jak najbardziej możliwe za pomocą metod naturalnych i lepiej tolerowanych, takich jak przyjmowanie roślin leczniczych i zmiana diety. Oto najbardziej skuteczne zioła na SIBO stosowane przez fitoterapeutów.

O tym, co wydarzyło się w niedzielę 15 października 2023 roku, piłkarze i kibice reprezentacji Polski woleliby jak najszybciej zapomnieć. Remis 1:1 ze słabiutką Mołdawią był dopełnieniem fatalnych w wykonaniu Biało-Czerwonych eliminacji. Taki wynik oznacza, że nasz udział w EURO 2024 stanął pod znakiem zapytania, a właściwie baraży.

Trzecia Droga wprowadziła do Sejmu 65 posłów. Grupa ta zawiera wiele nowych twarzy z partii Polska 2050, byłych posłów innych ugrupowań oraz przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według naszych wyliczeń PSL wprowadził 27 swoich członków. Ludowcy zwiększają stan posiadania w porównaniu z obecną kadencją Sejmu.

W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.; Trzecia Droga - 13,5 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

Poznaliśmy dane o frekwencji w wyborach parlamentarnych 2023 w całej Polsce oraz w poszczególnych powiatach. Dotychczas w całym kraju do urn wyborczych poszło 22,59 proc. uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim lokale odwiedziło 22,57 proc. uprawnionych wyborców. Wyniki frekwencji w referendum odbywającym się jednocześnie z wyborami nie są podawane do publicznej informacji.