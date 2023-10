Prasówka 22.10.2023 z całego tygodnia w Koniecpolu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piwo z jajkiem skutecznie rozgrzeje i... pomoże przy przeziębieniu. Napój na chłodne wieczory. Przepis na grzane piwo z koglem-moglem”?

Przegląd tygodnia: Koniecpol, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Piwo z jajkiem skutecznie rozgrzeje i... pomoże przy przeziębieniu. Napój na chłodne wieczory. Przepis na grzane piwo z koglem-moglem Piwo z jajkiem, choć brzmi nietypowo, nie tylko wyśmienicie smakuje, ale też rozgrzewa, a nawet ma właściwości zdrowotne. Aromatyczny, pachnący koglem-moglem napój z pianką posmakuje nawet tym, którzy za piwem nie przepadają. W połączeniu z żółtkiem roztartym z cukrem uzyskuje kremowość i delikatną słodycz. Zobacz, jak zrobić piwo z jajkiem. 📢 Rzecznik PKW: Posłowie zaświadczenia o wyborze dostaną 26 października, a senatorowie 27 października Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych, a także nazwiska osób, które mają objąć mandaty posłów i senatorów. Wiadomo już, kiedy parlamentarzyści otrzymają zaświadczenia o wyborze. Rzecznik PKW poinformował, że nastąpi to 26 i 27 października.

📢 Sławomir Mentzen: Przegrali Polacy, Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz już wycofują się z obietnic Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, we wpisie w mediach społecznościowych podziękował za głosy swoim wyborcom. Przyznał, że jego ugrupowanie poniosło porażkę, wskazując jednocześnie, że to „Polacy przegrali”, a liderzy opozycji, którym marzy się rządzenie, już wycofują się z obietnic.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Koniecpol: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Koniecpolu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ile PSL-u w Trzeciej Drodze? Lista posłów którzy dostali się do Sejmu Trzecia Droga wprowadziła do Sejmu 65 posłów. Grupa ta zawiera wiele nowych twarzy z partii Polska 2050, byłych posłów innych ugrupowań oraz przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według naszych wyliczeń PSL wprowadził 27 swoich członków. Ludowcy zwiększają stan posiadania w porównaniu z obecną kadencją Sejmu.

📢 Atrakcje Gniezna idealne na jesienną wycieczkę. Odkryj niezwykłą historię pierwszej stolicy Polski Gniezno to miasto przesiąknięte historią, które uznawane jest za pierwszą stolicę Polski. To miejsce jest pełne cennych skarbów kulturowych i historycznych, które zachwycają każdego, kto ma okazję odwiedzić tę urokliwą miejscowość. Warto przyjrzeć się, co można zobaczyć i zwiedzić w Gnieźnie. 📢 "Przed nami polityczny trójskok" - wyniki wyborów parlamentarnych komentują politycy PiS oraz Trzeciej Drogi Państwowa Komisja Wyborcza przekazała dane ze 100 proc. komisji wyborczych. O wynikach wyborów parlamentarnych portal i.pl rozmawiał z Ryszardem Czarneckim (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Krzysztofem Paszykiem (PSL, Trzecia Droga). 📢 Najciekawsze pojedynki wyborcze. Wiemy, kto wyszedł zwycięsko z rywalizacji „jedynek” Znane są już sondażowe wyniki wyborów do Sejmu. Cały czas napływają oficjalne, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Za nami starcia czołowych polityków głównych partii. Zobaczcie, którzy z nich - na ten moment - wygrywają prestiżowe rywalizacje „jedynek”?

📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Jak przebiegło głosowanie? PKW podała liczbę przestępstw i wykroczeń Głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 nie obyło się bez przykrych incydentów. - Łącznie, jeśli chodzi o przestępstwa, od początku działań w czasie całego dnia głosowania było ich 173. Natomiast jeśli chodzi o wykroczenia, to łącznie było ich 312 - przekazał w poniedziałek członek PKW Arkadiusz Pikulik.

📢 Wybory 2023 - WYNIKI. Jest już sondaż late poll! Czy są duże zmiany? Sprawdź! Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.; Trzecia Droga - 13,5 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo. 📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Wybory 2023: Zobacz WYNIKI sondażowe dla woj. śląskiego! Oto przybliżone wyniki wyborów do Sejmu! Wybory 2023: Oto WYNIKI sondażowel! Kto wygrał w woj. śląskim? W Polsce PiS zdobywa 36,8%, natomiast KO - 31,6%. Prezentujemy dane z sondażu Ipsos dla TVP, Polsat, TVN.

📢 Opozycja o wynikach exit poll. Tusk: Jestem dziś najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi Jestem dziś najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi – powiedział w wieczór wyborczy przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Według badania exit poll, Koalicja Obywatelska zajęła w wyborach parlamentarnych drugie miejsce, uzyskując 31,6 proc. procent głosów. Głos zabrali też Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty.

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane. 📢 Wybory 2023: Frekwencja w Śląskiem o godz. 17. O wiele więcej głosujących niż w 2019! Ile osób zagłosowało w poszczególnych powiatach? Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!

📢 Wybory 2023: Rekord frekwencji w Śląskiem? Mamy dane na godz. 12! Głosujących jest więcej niż cztery lata temu Poznaliśmy dane o frekwencji w wyborach parlamentarnych 2023 w całej Polsce oraz w poszczególnych powiatach. Dotychczas w całym kraju do urn wyborczych poszło 22,59 proc. uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim lokale odwiedziło 22,57 proc. uprawnionych wyborców. Wyniki frekwencji w referendum odbywającym się jednocześnie z wyborami nie są podawane do publicznej informacji. 📢 Przegląd tygodnia z 15.10.2023 w Koniecpolu. Najważniejsze wydarzenia od 8.10 do 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 8.10 a 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krzysztof Stanowski odchodzi z Kanału Sportowego. Dziennikarz wydał oświadczenie”?

