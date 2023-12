Grudzień w Koniecpolu: Przegląd prasy z listopada 2023 w Koniecpolu, najważniejsze informacje miesiąca

Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

Ukryta przez przyrodników z RDOŚ Katowice kamera w jednej z jaskiń w rezerwacie przyrody w woj. śląskim, do której obowiązuje całoroczny i bezwzględny zakaz wstępu, zarejestrowała w ciągu trzech miesięcy obecność prawie 200 osób. Turyści wchodzą do obiektu mimo umieszczonych przed nim wyraźnych tablic informujących o tym zakazie, naruszając przepisy i poważnie narażając swoje zdrowie oraz życie. Jednak nie tylko spacerowicze eksplorują jaskinię.

Branża deweloperska i budownictwa mieszkaniowego jest w okresie sporych zmian – ale w przeciwieństwie do poprzednich lat, pozwala na spojrzenie w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Jak wygląda rynek pierwotny mieszkań na Śląsku? Co Katowice i całe województwo mają do zaoferowania aktualnym i potencjalnym mieszkańcom? Czy warto kupić tutaj mieszkanie- a jeśli tak, to kiedy?