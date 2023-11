Przegląd prasy z tygodnia 26.11.2023. Co działo się w Koniecpolu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Branża deweloperska i budownictwa mieszkaniowego jest w okresie sporych zmian – ale w przeciwieństwie do poprzednich lat, pozwala na spojrzenie w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Jak wygląda rynek pierwotny mieszkań na Śląsku? Co Katowice i całe województwo mają do zaoferowania aktualnym i potencjalnym mieszkańcom? Czy warto kupić tutaj mieszkanie- a jeśli tak, to kiedy?