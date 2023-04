Prasówka z całego tygodnia 9.04.2023 w Koniecpolu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przed Wielkanocą wiele supermarketów wprowadziło dłuższe godziny pracy. W związku ze zmianami wybrane sklepy w Wielki Piątek będą otwarte nawet do 23:00. Sprawdźmy, w jakich godzinach zrobimy tego dnia zakupy w Biedronce, Netto, Lidlu, Kauflandzie oraz Aldi.

Dominika Ostałowska to znana aktorka, która w show-biznesie jest już kilkanaście lat. Najbardziej znana jest z serialu telewizyjnego „M jak miłość”, w którym wciela się postać Marty Mostowiak. Gwiazda przez całą karierę aktorską przechodziła kilka metamorfoz – dotyczyły one nie tylko koloru włosów, ale także sylwetki. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat Dominika Ostałowska.

Teologia nie jest obecnie popularnym kierunkiem na polskich uczelniach. Wiele osób patrzy na tę dziedzinę głównie przez pryzmat bycia księdzem lub katechetą. To jednak nie wszystkie możliwe drogi. W ramach studiów teologicznych zgłębia się tajniki wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, teologii moralnej, dogmatycznej, biblijnej i nie tylko. Co można robić po teologii i jak wyglądają te studia? W dniu święta kapłanów, czyli w Wielki Czwartek, przedstawiamy pigułkę wiedzy na temat studiów teologicznych.

Cena babki wielkanocnej od Magdy Gessler może zaskakiwać, ale to kwota za tort ścina z nóg. Podobnie stawka sernika od Anny Korcz. Ile kosztuje mazurek wielkanocny od Ewy Wachowicz? Zaglądamy do cenników znanych właścicielek restauracji i cukierni. Na drugim biegunie cenowym są ciasta na Wielkanoc z marketów, Lidla, POLOmarketu czy Biedronki. Robić czy kupić? Sprawdź, ile trzeba wydać na świąteczne słodkości.

Microsoft po raz kolejny zaskoczył nową edycją pada do konsol Xbox, tym razem zieloną, z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi. Nie chodzi jednak tylko i wyłącznie o kolor. Nowy kontroler może przypaść do gustu wielu graczom. Sprawdźcie szczegóły.

Przez pierwsze trzy miesiące 2023 r. polska Policja zatrzymała 20 631 pijanych kierowców. To o 15% więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Średnio każdego dnia na drogi wyjeżdżało aż 228 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

O wycofaniu z obrotu partii kolejnego leku z powodu zagrożeń dla pacjentów poinformował Główny Inspektor Sanitarny. Vectibix to lek zawierający przeciwciało monoklonalne, który jest stosowany u pacjentów z rakiem jelita grubego. Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji ma wadę, która może skutkować zakażeniem i poważnymi powikłaniami u pacjentów.