Luty 2024 w Koniecpolu: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2024

Przegląd stycznia 2024 w Koniecpolu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Skoki narciarskie. Skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Willingen. Niespodzianek w kadrze nie ma Polski Związek Narciarski podał skład reprezentacji Polski na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, które w dniach 2-4 lutego 2024 roku odbędą się w Willingen. W powołaniach na te zawody nie ma niespodzianek. 📢 Najpiękniejsze imprezowiczki z klubów w woj. śląskim! Bawiły się na parkiecie w 2023 r. - cz. II. Zobacz ZDJĘCIA z całego województwa Wyglądały wspaniale! To już 2. część galerii, z zebranymi zdjęciami NAJPIĘKNIEJSZYCH dziewczyn, które w roku 2023 bawiły się w klubach w woj. śląskim. Zdjęcia pochodzą z klubów m.in. w Częstochowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Gliwicach, Lublińcu, Rybniku, Siemianowicach...

📢 Nauczyciel od WF-u gwiazdą studniówki! Tym tańcem zyskał szacunek. „Ale pan wywija fajnie”. Zobacz wideo Studniówkowy szał wciąż trwa. W sieci pojawiają się nagrania z kolejnych maturalnych balów. Tym razem uznanie zdobył nauczyciel, który pokazał swoje umiejętności taneczne na studniówce swoich uczniów. Talent wufeisty robi wrażenie. Ten popis jest naprawdę warty uwagi, zobaczcie.

Prasówka luty Koniecpol: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Koniecpola. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe atrakcje turystyczne w Polsce na 2024 rok. Uzdrowiska, punkty widokowe, trasy – te miejsca zachwycą was już niebawem Jakie nowe atrakcje turystyczne zostaną otwarte w Polsce w 2024 r.? Zebraliśmy dla was informacje o nowościach w poszczególnych województwach. Podajemy krótkie opisy nowych atrakcji i orientacyjne terminy otwarcia. Sprawdźcie, jakie nowe miejsca na turystycznej mapie Polski warto odwiedzić w ciągu tegorocznych długich weekendów, urlopów, majówki czy upragnionych wakacji 2024.

📢 Kamery "łapiące na czewionym" w woj. śląskim. Poznaj miejsca, gdzie są zainstalowane - nowa LISTA 2024 Uwaga kierowcy! W Polsce mamy już zainstalowane 33. rejestratory "łapiące: kierowców przejeżdżających przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Część z nich, znajduje się w woj. śląskim! Ile dokładnie i gdzie? Sprawdź! Oto najnowsza lista 2024! 📢 Przegląd tygodnia z 21.01.2024 w Koniecpolu. Najważniejsze wydarzenia od 14.01 do 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śliczne dziewczyny z klubów w woj. śląskim! Te imprezowiczki rządziły na parkiecie w 2023 r. Zobacz ZDJECIA - cz. II”?

📢 Miliard złotych dla producentów kukurydzy. Komisja Europejska wydała zgodę na dopłaty. Kiedy będzie można składać wnioski? Na tę informację czekało wielu rolników. Komisja Europejska zatwierdziła program polskiej pomocy państwa o wartości 230 mln euro, mający na celu wsparcie producentów kukurydzy w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Kiedy rozpocznie się nabór? 📢 Gwiazdy pamiętają o Dniu Babci. Tak celebryci w poprzednich latach obchodzili to święto. Zobacz zdjęcia znanych osób z babciami Dzień Babci to wyjątkowy dzień w roku. To święto daje okazję, by podziękować babciom po prostu za to, że są lub też ciepło wspomnieć te, które już odeszły. Z tej możliwości, nierzadko również w social mediach, korzystają także celebryci. W poprzednich latach już wielokrotnie gwiazdy, między innymi Edyta Herbuś oraz Anna Lewandowska, z okazji Dnia Babci opublikowały zdjęcia i ciepłe słowa. Zobacz zdjęcia gwiazd z babciami i rodzinne wspomnienia.

📢 Gdzie warto pojechać nad Morze Śródziemne? Słoneczne miejsca bez tłumów Sprawdźmy, gdzie warto udać się na śródziemnomorski relaks. Podróże na południe nie tylko gwarantują lepszą pogodę, ale także pozwalają odkryć miejsca Morza Śródziemnego, gdzie tłumy nie zdołały jeszcze dotrzeć. Czytelnicy The Guardian podzielili się swoimi ulubionymi miejscami, które oferują spokojne plaże, malownicze miasta i kulinarne doznania. 📢 Pamiętasz mroźne zimy w PRL-u? Zajrzyj do galerii zdjęć i zobacz, jak bawiły się dzieciaki na śniegu. Sprawdzone pomysły na ferie zimowe Zima wróciła i znowu nieco zaskoczyła drogowców. Z intensywnych opadów śniegu najbardziej cieszą się dzieciaki, które mają teraz ferie zimowe. To idealny moment, żeby powspominać, jak spędzało się taki czas w PRL-u. Zajrzyjcie do galerii czarno-białych zdjęć i sprawdźcie, czy pamiętacie zimowe zabawy na śniegu ze swojego dzieciństwa. Tak bawiły się dzieciaki na podwórku zimą w PRL-u.

📢 Piękne maturzystki ze Śląska - Miss Studniówki 2024! Zobacz, jak olśniewająco prezentowały się na swoim balu. Zobacz zdjęcia Śląsk - Miss Studniówki 2024! To jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2024 w woj. śląskim zaczynają się rozkręcać - za nami pierwszych kilka bali. Sezon wystartował... Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie - mamy dla was zdjęcia z pierwszych bali maturalnych. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Koniecpolu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śląskie skrzyżowania pod kontrolą! Kamery rejestrujące jazdę na czerwonym świetle. Poznaj miejsca, gdzie są zainstalowane - lista 2024”?

📢 Studentka z psem nie może znaleźć mieszkania. 70 właścicieli odmówiło wynajmu. Lokator ze zwierzakiem nie jest mile widziany Właściciele psów doskonale wiedzą, że znalezienie mieszkania dla takiego duetu często stanowi nie lada wyzwanie. Przekonała się o tym na własnej skórze studentka Uniwersytetu w Sienie, której wynajmujący odmówili już kilkadziesiąt razy. Sprawę nagłośniły media, które chcą pomóc przyszłej lekarce i jej pupilowi znaleźć stancję. 📢 Maturzyści w Śląskiem SZALEJĄ na studniówkach 2024! "Bo prawdziwa zabawa, jest po polonezie" Oto 30 NAJLEPSZYCH zdjęć Bale maturalne 2024. Za nami pierwszy studniówkowy weekend w tym roku! W woj. śląskim odbyło się już kilka bali maturalnych. W piątek i sobotę 7-8 stycznia odwiedziliśmy studniówki uczniów z m.in. Dąbrowy Górniczej, Katowic, Bielska-Białej, Chorzowa, Raciborza i Rybnika. Jak mawiają maturzyści: "bo prawdziwa zabawa na studniówce... jest po polonezie"! Mamy dla was 30 zdjęć, z tych nieoficjalnych części bali maturalnych.

📢 Chcesz zmniejszyć rachunek za prąd? Te sprzęty zużywają najwięcej energii w domu? Koniecznie odłącz je od gniazdka Chcesz zmniejszyć rachunek za prąd? Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych jest wyzwaniem, któremu można skutecznie przeciwdziałać poprzez świadome i zrównoważone korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz inwestycje w nowoczesne, energooszczędne technologie. Dziś przyjrzymy się, które sprzęty w gospodarstwach domowych pobierają najwięcej prądu. Dzięki kilku prostym krokom możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych i przysłużyć się środowisku! 📢 Oto NAJPIĘKNIEJSZE panie ze śląskich klubów! Fotograf po prostu musiał zrobić im zdjęcia... GRUDZIEŃ 2023 One zachwycają urodą! Za nami BARDZO imprezowy GRUDZIEŃ! Mikołajki, Sylwester, zabawy w przerwie świąteczno-noworocznej. Działo się w klubach w woj. śląskim, przez które przewinęło się tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas grudniowych imprez. Sprawdź, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto panie na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca, Bielska-Białej czy Siemianowic Śląskich.

📢 Najlepsze MEMY po Balu Sportowca Roku 2023. Iga Świątek wygrywa. Kibice komentują wyniki plebiscytu i wbijają szpilkę Lewemu SPORT. Iga Świątek wygrała w Plebiscycie na Sportowca Roku 2023. Robert Lewandowski znalazł się poza dziesiątką. Internauci zareagowali jak zawsze. Zobaczcie najlepsze memy poświęcone rywalizacji tych gwiazd. 📢 Prasówka z całego tygodnia 7.01.2024 w Koniecpolu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz NAJPIĘKNIEJSZE panie z klubów w woj. śląskim. Fotograf musiał zrobić im zdjęcia... Edycja GRUDZIEŃ 2023”? 📢 Komornik w woj. śląskim sprzedaje domy! Sprawdź te oferty - ceny już od 95 tys. złotych! Są z miast, wsi, gór... STYCZEŃ 2024 NIERUCHOMOŚCI. Kup dom z działka w atrakcyjnej cenie! Nowy rok przyniósł spora liczbę licytacji komorniczych domów w woj. śląskim - tych jest dość sporo w styczniu 2024! Zebraliśmy dla was 20 ofert. Są tu budynki tańsze do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 95 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

📢 Sklepy muszą to teraz wycofać - dotyczy dyskontów i marketów! Oto NOWA lista groźnych produktów spożywczych. Wyrzuć je z kuchni! KOMUNIKAT. W piątek, 29 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe komunikaty, ws. produktów wycofanych ze sklepów - tym razem są to chipy i suplement diety! Co jeszcze zostało wycofane ze sklepów w ostatnich dniach? Oto LISTA potencjalnie niebezpiecznych produktów, o których informuje SANEPID. Jeszcze do niedawna były one do kupienia w popularnych dyskontach czy marketach. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

