Prasówka 23.04.2023 z całego tygodnia w Koniecpolu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Intensywnie zielony i gęsty trawnik to marzenie wielu ogrodników. Niestety zdarza się, zwłaszcza wiosną, że trawnik nie wygląda dobrze. Trawa jest słaba i blada, albo pojawiają się szpecące plamy? Sprawdź, jakie są tego przyczyny i co zrobić, żeby murawa w ogrodzie wyglądała pięknie. Regeneracja trawnika krok po kroku.

W środę w MEiN odbyły się obrady okrągłego stołu Rady Dzieci i Młodzieży RP, podczas którego omawiano raport z ogólnopolskich konsultacji Rady o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. – Raport pokazuje konkretne problemy młodych ludzi, bez żadnej cenzury, bez mówienia, że wszystko jest OK, bo OK nie jest – powiedziała przewodnicząca RDiM RP Aleksandra Horoszko. O czym dokładnie mówi raport „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”? Poznaj wnioski i rekomendacje RDiM RP, które padły przy okrągłym stole.

Wianek komunijny to wyjątkowa ozdoba i istotny element stroju dziewczynek, które uczestniczą w uroczystości pierwszej komunii świętej. Taka subtelna kwiatowa ozdoba włosów stanowi idealne uzupełnienie sukienki czy alby w czasie tej wyjątkowej uroczystości. Zobacz, jakie rodzaje kwiatów wybrać do ich dekoracji – żywe, suszone czy może sztuczne. Sprawdź w galerii, które wzory komunijnych wianków są najmodniejsze w 2023 roku.

Darmowe projekty domów do 70 m kw. są dostępne do pobrania ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego już od połowy 2022 r. Teraz dołączyły do nich projekty budynków rekreacyjnych, a według zapowiedzi wkrótce pojawią się także projekty dużych domów jednorodzinnych (do 180 m kw.). Kto skorzysta z tego ułatwienia przy budowie domu?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.04 a 15.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przyjęcie komunijne możesz zrobić w domu. Modne i piękne ozdoby na każdą kieszeń. Zobacz, jak udekorować stół z okazji pierwszej komunii”?