Wycieczki rowerowe do 35 km od Koniecpola. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Pętla ze startem i metą w miejscowości Pilica na Jurze. Podobno jest tam najładniejszy rynek z wszystkich miasteczek w okolicy. faktycznie wygląda dość okazale. Miałem go okazję objechać trzy razy bo jakoś nie mogłem znaleźć szlaku czerwonego którym planowaliśmy jechać w kierunku Ogrodzieńca. Po znalezieniu okazało się że pierwszy podjazd z tyłu za zabudowaniami twierdzy Pilica był dość nieprzyjemny. Na początku nierówny bruk a później stromy i bardzo nierówny podjazd wysypany jakimś kruszywem wapiennym. Dalej już dużo przyjemniej w części przez pola w części lasami do Podzamcza. W kierunku Bzowa i dalej do Karlina trasa wiodła asfaltową drogą o bardzo małym natężeniu ruchu. Nie spotkaliśmy tam ani jednego samochodu. Po drodze postój przy Rzędowej Skale którą oczywiście na piechotę zdobyliśmy w ramach przerwy. Z Karlina przenieśliśmy się na szlak pieszy w kierunku Żerkowic co było niestety błędem. Droga była bardzo grząska i zabłocona a jeden z podjazdów trzeba było pokonać prowadząc rower. Przy okazji przytrafił się pierwszy deszcz w dodatku wraz z gradem. Na szczęście nie trwało to długo i można było kontynuować jazdę. Uznaliśmy jednak że następny deszcz jest nieunikniony więc po dojechaniu do asfaltu obraliśmy kierunek powrotny drogą asfaltową przez Giebło gdzie faktycznie zmoczyło nas drugi raz. Po powrocie do Pilicy obejrzeliśmy jeszcze kościół i wracając na parking objechaliśmy zalew na około. Fajna wycieczka ale pogoda trochę pomieszała szyki.

