Wycieczki rowerowe do 35 km od Koniecpola. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Koniecpola? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Koniecpola. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Koniecpola przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Koniecpola

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Koniecpola, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 grudnia w Koniecpolu ma być -2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w Koniecpolu ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 23%. 🚲 Trasa rowerowa: Jura Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,22 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 759 m

Suma zjazdów: 781 m Trasę rowerową mieszkańcom Koniecpola poleca Kempes37 Dużo jaskiń po drodze, parę zamków i pomników, piękne krajobrazy. Ciekawa trasa pod każdym względem.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jura z ośmiolatkiem - dzień 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,11 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 359 m

Suma zjazdów: 370 m Trasę dla rowerzystów z Koniecpola poleca Arturooo

Dzień drugi: morze łez…

Siedlec – Mirów – Bobolice – Podlesice: 26 km Najpierw syn upuszcza na betonowy krawężnik GPS, który rejestruje naszą trasę. Na wyświetlaczu pojawia się mała plamka. Sprawdzam go: na szczęście działa! Potem chcąc wyjechać spod szkoły razem ze spotkaną grupą rowerzystów, syn zahacza kierownicą o bramę i…gleba na całego. W skrócie: rana – płacz – dezynfekcja – płacz – opatrunek – płacz – jedziemy dalej. W miarę kręcenia pedałami płacz stopniowo ustaje…Dojeżdżamy do Bramy Twardowskiego, gdzie stoi tablica opisująca legendę o Twardowskim. Syn słucha z zainteresowaniem, gdy ją czytam i zapomina o bólu. Dalej jedziemy świetną szutrową ścieżką rowerową wśród skał do zamku ruin Ostrężnik. Po zamku wiele nie zostało. Żeby się o tym przekonać, trzeba jednak wspiąć się na wysoką skałę. U dołu w skale tej znajduje się mogąca pomieścić kilka osób jaskinia. Stąd jedziemy przez Trześniów do Łutowa, gdzie na skałach spotykamy pierwszych wspinaczy. Wczoraj nieźle spiekło nas słońce Niestety, w żadnym sklepie po drodze nie ma kremu z filtrem. Gdy dojeżdżamy do Mirowa – znajduję wreszcie krem, zjadamy obiad i oglądamy przyjemne ruiny zamku. Za Mirowem podążamy kamienistą drogą w stronę Bobolic. Gdy widzę naprawiającego dętkę rowerzystę, żartuję mówiąc: „O! Robota!”. Kilometr dalej sam łapię gumę… A więc…robota. Chcąc mieć to za sobą, zrobiłem to tak szybko jak umiałem. Gdy napompowałem koło, okazało się że…w środku zostawiłem łyżkę do ściągania opon! Niczym w historii o chirurgu, który zaszył skalpel w brzuchu pacjenta. Tak więc…znowu robota. Wtedy nadjeżdża spotkany wcześniej biker, uśmiechamy się i rzuca: ”Witamy w klubie!”. Nie mogę powstrzymać śmiechu. Ale…wcale mi nie do śmiechu. Przy kolejnym pompowaniu uszkadzam pompkę. Co prawda jeżdżą tu rowerzyści, ale jakoś nikt nie ma pompki…I tak mija półtorej godziny. Syn się martwi i widzę, że spod ciemnych okularów wypływają mu łzy…Męcząc się strasznie, udaje mi się w końcu moją pompką dobić takie ciśnienie, by ostrożnie jechać dalej. Ruszamy. Na kamieniach decyduję się prowadzić rower, by nie było powtórki. Zamek w Bobolicach zrobił na nas spore wrażenie. Przede wszystkim tym, że jest odbudowywany. Gdy byłem tu ostatni raz – z zarośli sterczały kikuty ścian. Teraz: kilka pięter, okna, wieża, dach. Niektórym skojarzy się może z Disneylandem – nie będę jednak rozstrzygał co lepsze: kamienie w chaszczach, czy zamek… Gdy dojeżdżamy do Podlesic, rozbijamy namiot na campingu (16 zł), bierzemy prysznic i stawiam na kuchence wodę na herbatę. Podczas wygłupów syn kopnął rondel z gotującą się wodą, ta się wylewa i słyszę RYK! Szybko biorę butelkę z zimną wodą i wylewam ją na nogę syna. Zaczynam ją oglądać i okazuje się że…nie ma nawet śladu oparzenia. Na szczęście woda wylała się w przeciwną stronę, a syn wyje tylko dlatego, że się przestraszył. Uff…Czuję jak schodzi ze mnie powietrze. Dla pewności opryskujemy nogę Oxycortem, jemy wczesną kolację i gdy przerażenie znika na dobre – pieszo wybieramy się na górę Zborów. Widok ze szczytu jest niesamowity. Oglądamy skąd dzisiaj przyjechaliśmy i dokąd pojedziemy jutro. Gdy wieczorne słońce oświetla skały pomarańczowym blaskiem, schodzimy na dół. W śpiworach razem stwierdzamy, że wykorzystaliśmy dziś już cały zapas pecha, a od jutra będą już same pozytywne doznania.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jura północna 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,04 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podjazdów: 1 318 m

Suma zjazdów: 1 205 m Rowerzystom z Koniecpola trasę poleca Utor W zamierzeniach trasa miała poprowadzić do kilku miejsc zabytkowych bądź pamięci, stosunkowo niewymagającymi wysiłku drogami, z widokiem na okolicę. Odcinek ze stacji Podlesie PKP do wsi o tej nazwie pominąłem - nic ciekawego. Fragment Podlesie - Skrajniwa - Mełchów jest łatwy, niemalże cały czas po szosach i utwardzonych drogach bocznych. W Mełchowie lekko odbiliśmy, żeby odwiedzić mogiłę poległych w czasie bitwy z okresu Powstania Styczniowego, a dalsza trasa miała prowadzić polną drogą do miejscowości Sokole Pole. Niestety, pojawił się problem: tutejsze lasy i łąki są podmokłe i po obfitych opadach deszczu zamieniły się w grząsawisko. Godzinę albo więcej zajęło nam poszukiwanie w miarę suchego dojazdu do szosy. Ewentualnym naśladowcom radzę wybrać czas suchej przez tydzień pogody. Fragment z Teodorowa przez Bystrzanowice i Gorzków do Ludwinowa niczym się nie wyróżnia, poza mozolnym zdobywaniem wysokości. W Bystrzanowicach warto zobaczyć odbudowany dwór (zaraz obok jest plac zabaw z altankami, w których można odpocząć i popasać). Przed wjazdem do Bystrzanowic mogiła wojenna, bliżej nieznana. Z Ludwinowa proponuję jechać ne piaszczystym szlakiem, ale wygodniejszą drogą leśną. Co prawda wyjeżdża się nieco dalej, ale jest wygodniej. Ostatni odcinek to znów szosa, od parkingu niedaleko źródeł Wiercicy. Można tam usiąść, w dni wolne nierzadko rozkładają się tam stragany ze słodyczami i przekąskami. Po drodze do Siedlca mijamy fantazyjną skałę zwaną Bramą Twardowskiego. Ostatni odcinek celowo wiedzie nie główną drogą tylko bocznymi; co prawda nieco nakłada drogi, ale przynajmniej jest mniejszy ruch samochodowy. Zakończenie przy całorocznym schronisku szkolnym w Siedlcu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno -- Orle Gniazda vol . 2 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 96,71 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 238 m

Suma podjazdów: 712 m

Suma zjazdów: 892 m AlterSpider poleca trasę mieszkańcom Koniecpola

Drugi dzień wyjazdu a w nim : Zamek Ogrodzieniec – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Podzamcze w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca. Zamek został wybudowany w XIV – XV w. przez ród Włodków Sulimczyków. Zamek leży na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m. Ruiny leżą na turystycznym Szlaku Orlich Gniazd; są udostępnione do zwiedzania. Zamek w Pilicy (zwany również pałacem) – zamek leżący na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w mieście Pilica, w województwie śląskim. Otoczony fortyfikacjami bastionowymi zamek składa się z 4 skrzydeł otaczających wewnętrzny dziedziniec. Zamek w Smoleniu – ruiny zamku na Górze Zamkowej we wsi Smoleń w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim. Znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na Szlaku Orlich Gniazd oraz Jurajskim Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd. Wybudowany został w systemie tzw. Orlich Gniazd.

Zamek w Bydlinie – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Bydlin w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim.

Zamek leży na Szlaku Orlich Gniazd, pieszym i rowerowym. Zamek wznoszący się na wysokim, skalistym wzgórzu przez pewien czas pełnił również funkcję świątyni. Wśród uczonych pojawiały się również opinie, że budowla nigdy nie była zamkiem i od początku pełniła funkcje sakralne. Zamek w Rabsztynie – ruiny zamku wybudowanego na Wzgórzu Rabsztyńskim (447,5 m) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej we wsi Rabsztyn w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. Wchodził w skład tzw. Orlich Gniazd. Zamek Pieskowa Skała – zamek na terenie wsi Sułoszowa, w granicach jednego z trzech jej sołectw, położony w Dolinie Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zamek w Ojcowie – ruiny zamku, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Ojców w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Znajdują się na Górze Zamkowej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

We wczesnej epoce żelaza w miejscu zamku znajdowała się osada kultury łużyckiej zniszczona przypuszczalnie przez najazd Scytów. Zamek wzniesiono na polecenie Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV w. Tradycja głosi, że nazwa warowni, w swej pierwotnej formie brzmiąca Ociec, została nadana przez samego króla, na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca, Władysława Łokietka, który w okolicznych jaskiniach znajdował schronienie. Zamek w Korzkwi – zamek rycerski znajdujący się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowany w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Korzkiew, w gminie Zielonki, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Zespół zamkowy w skład którego wchodzą: ruiny zamku, dom mieszkalny, budynek gospodarczy folwarczny oraz park, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Historia zamku sięga XIV w. W 1352 r. Jan z Syrokomli zakupił wzgórze Korzkiew i wybudował na nim prostokątną, kamienną, podpiwniczoną wieżę, pełniącą funkcję obronną i mieszkalną. Kolejnymi właścicielami byli: Szczepan Świętopełk z Irządz, kupiec Piotr Krupka, rodzina Zborowskich i Ługowskich. Pod koniec XV w., w XVI w. oraz 1720 r. (właścicielami byli wówczas Jordanowie), budowla została przebudowana. Zamek znajdował się następnie w rękach Wesslów i Wodzickich, a pod koniec XIX w. popadł w ruinę.

Od 1997 r. jego właścicielem jest architekt Jerzy Donimirski, który podjął się odnowienia i odbudowania zamku. Od tego czasu trwają prace budowlane na zamku, który pełni także rolę hotelu. Planowana jest także odbudowa mieszczącego się dawniej w pobliżu zamku dworu, stawów, a także stworzenie małego muzeum i skansenu.

Zamek Królewski na Wawelu – zamek obronno-rezydencyjny w Krakowie, na Wawelu, o powierzchni 7040 m² z 71 salami wystawowymi. Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jura_2017_5_1 6:18 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,92 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 1 067 m

Suma zjazdów: 1 052 m Trasę rowerową mieszkańcom Koniecpola poleca Kempes37

Przyjemna trasa na długi weekend.Ostatnie 10 km mały hardcore po polach i bezdrożach:)

Nawiguj

