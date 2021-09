Tygodniowy przegląd prasy (Koniecpol, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Koniecpola

Przegląd tygodnia Koniecpol od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

RAJD ŚLĄSKA 2021/ Śmiertelny wypadek w Chybiu. Samochód Honda Civic Type-R wypadła z drogi i uderzyła w ogrodzenie. Zginęła pilotka.

To bardzo smutny widok! Park Miniatur Sakralnych - to tam jest największy pomnik papieża Jana Pawła II na świecie. Kiedy ustawiano go osiem lat temu, jego twórcy zapowiadali go jako jedną z wizytówek miasta. Dzisiaj pomnik został całkowicie zapomniany, podobnie jak Park Miniatur, który został zamknięty. Zobaczcie jak obecnie prezentuje się to miejsce - aktualnymi fotografiami z tego miejsca, podzieliła się z nami grupa Urbex Team Extreme.