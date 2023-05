Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Koniecpolu. Które miejsca są polecane w maju 2023?

Jakie były pierwsze lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się także nieliczni mieszkańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek wykwintny, unikatowy, w formie współczesnego sorbetu i przysparzający trudności w wykonaniu z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich gór.

W epoce Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony` i w ten sposób powstaną lody.

Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.



Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na dużą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w maszynkach. Serwowano je na waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Koniecpolu otwierano przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać tylko latem, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.



Współcześnie lody produkowane są z proszku z dodatkiem wzmacniaczy smaku i konserwantów. Nadal jednak możemy spotkać w Koniecpolu lodziarnie, w których podobnie, jak dawniej wykonuje się pracę z najwyższą starannością i dbałością o jakość, stosując przy tym tradycyjne receptury, oparte na naturalnych składnikach.





## Jakie rodzaje lodów możesz dostać w lodziarniach w Koniecpolu?



Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. W czasie kiedy gości u nas lato, na każdym kroku w Koniecpolu znajdują się lodziarnie serwujące lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety przyrządzane z wody i owoców.



Lody włoskie robione są z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale można też spotkać np. pistacjowe, malinowe, truskawkowe. Do tego możemy dodać polewę w różnych smakach.



__Lody amerykańskie mają kremową, miękką konsystencję, bardziej zwartą, a temperatura mrożenia jest niższa. Podawane są podobnie, w waflu w formie stożka. Nie sa jednak napowietrzane. Z tego względu ich wygląd jest nieco inny niż lodów włoskich, występują natomiast w podobnych smakach.



__Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników, np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są bardzo zdrowe.



## Najdziwniejsze smaki lodów



Rzemieślnicy z całego świata prześcigają się w komponowaniu nowości. Chcą przyciągnąć jak największą liczbę klientów i z tego powodu umieszczają w ofercie smaki oryginalne, czasem nawet wywołujące zdumienie. Im bardziej są wymyślne, tym większe zainteresowanie wzbudzą. Lodowa nowość niejednokrotnie okazuje się znakomitym magnesem dla rzeszy klientów lub charakterystycznym elementem kulinarnym danego regionu.



Do najdziwniejszych możemy zaliczyć smaki takie, jak:

pizza nachos i ser żółty

* majonez



