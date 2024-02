Trasy na rower do 35 km od Koniecpola. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 17 - 18 lutego?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Koniecpola? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Koniecpola. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Koniecpola przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem z Koniecpola

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Koniecpola, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w Koniecpolu ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 18 lutego w Koniecpolu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 35%. 🚲 Trasa rowerowa: BIKE ATELIER MTB MARATON - Żarki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,43 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 357 m Aza poleca trasę rowerzystom z Koniecpola Kolejna edycja BIKE ATELIER MTB MARATON tym razem na terenie Jury. Wybrałem wariant dłuższy czyli 60km. Kondycji brak ale co tam :-). Jak to bywa na Jurze można było się powspinać i nieźle pozjeżdżać i oczywiście piach też musiał być :-) . Pogoda dopisała chociaż dzień wcześniej mocno padało i z rankiem jeszcze kropiło. Traska zdecydowanie trudniejsza niż edycja w Tychach czy Rybniku. Jak zwykle zachęcam wszystkich do uczestnictwa w takich imprezach, gdzie można spotkać innych zapaleńców dwóch kółek. Zabawa jest przednia :) . 85% trasy to bezdroża. Łączna wysokość podjazdów 979.59 m.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jura północna 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,04 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podjazdów: 1 318 m

Suma zjazdów: 1 205 m Utor poleca trasę mieszkańcom Koniecpola W zamierzeniach trasa miała poprowadzić do kilku miejsc zabytkowych bądź pamięci, stosunkowo niewymagającymi wysiłku drogami, z widokiem na okolicę. Odcinek ze stacji Podlesie PKP do wsi o tej nazwie pominąłem - nic ciekawego. Fragment Podlesie - Skrajniwa - Mełchów jest łatwy, niemalże cały czas po szosach i utwardzonych drogach bocznych. W Mełchowie lekko odbiliśmy, żeby odwiedzić mogiłę poległych w czasie bitwy z okresu Powstania Styczniowego, a dalsza trasa miała prowadzić polną drogą do miejscowości Sokole Pole. Niestety, pojawił się problem: tutejsze lasy i łąki są podmokłe i po obfitych opadach deszczu zamieniły się w grząsawisko. Godzinę albo więcej zajęło nam poszukiwanie w miarę suchego dojazdu do szosy. Ewentualnym naśladowcom radzę wybrać czas suchej przez tydzień pogody. Fragment z Teodorowa przez Bystrzanowice i Gorzków do Ludwinowa niczym się nie wyróżnia, poza mozolnym zdobywaniem wysokości. W Bystrzanowicach warto zobaczyć odbudowany dwór (zaraz obok jest plac zabaw z altankami, w których można odpocząć i popasać). Przed wjazdem do Bystrzanowic mogiła wojenna, bliżej nieznana. Z Ludwinowa proponuję jechać ne piaszczystym szlakiem, ale wygodniejszą drogą leśną. Co prawda wyjeżdża się nieco dalej, ale jest wygodniej. Ostatni odcinek to znów szosa, od parkingu niedaleko źródeł Wiercicy. Można tam usiąść, w dni wolne nierzadko rozkładają się tam stragany ze słodyczami i przekąskami. Po drodze do Siedlca mijamy fantazyjną skałę zwaną Bramą Twardowskiego. Ostatni odcinek celowo wiedzie nie główną drogą tylko bocznymi; co prawda nieco nakłada drogi, ale przynajmniej jest mniejszy ruch samochodowy. Zakończenie przy całorocznym schronisku szkolnym w Siedlcu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podlesice - Wolbrom - Ogrodzieniec - Podlesice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 104,44 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 949 m

Suma zjazdów: 932 m Erytryn poleca trasę mieszkańcom Koniecpola Wrześniowa trasa po Wyżynie Częstochowskiej, Bramie Wolbromskiej i Progu Lelowskim.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Koniecpolu

🚲 Trasa rowerowa: Przymiłowice - rez. Parkowe - Przymiłowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 397 m

Suma zjazdów: 395 m Erytryn poleca trasę rowerzystom z Koniecpola 34 km trasa po północnej części Wyżyny Częstochowskiej do rezerwatu Parkowe i Złotego Potoku.

Spora część po leśnych drogach (dużo odcinków piaszczystych)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jurajska Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,6 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 842 m

Suma zjazdów: 942 m Mirek63 poleca trasę rowerzystom z Koniecpola

przepiękna trasa godna polecenia, należy przygotować zarówno nogi jak i rower. Wyjechaliśmy rano , pogoda dopisała. Pomału zaczęliśmy od drogi w lesie, oglądając Diabelskie mosty, osadę, jaskinię niedźwiedzia dotarliśmy do Jeziora Amerykanin, gdzie można dobrze zjeść podziwiajac przyrodę. Następnie wyruszyliśmy do Dworku Krasickiego. Dalej pojechaliśmy do Olsztyna drogą asfaltową, tam obejrzeliśmy Zamek, a następnie na pięknym rynku zjedliśmy pyszne lody. Powrotna droga była ciekawsza bo jechaliśmy trasą rowerową lasem, po drodze podziwiajac piękne widoki. Dojechaliśmy na parking. Łącznie zrobiliśmy 37 km.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przegląd i naprawa roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.