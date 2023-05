Trasy na rower do 35 km od Koniecpola. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 20 - 21 maja?

Rozważasz trasę rowerową w pobliżu Koniecpola? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Koniecpola. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Koniecpola proponujemy na weekend.

Rowerem z Koniecpola We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Koniecpola, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Pętla Jurajska z Pilicy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,27 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 767 m

Suma zjazdów: 767 m Rowerzystom z Koniecpola trasę poleca Witek1964 Pętla ze startem i metą w miejscowości Pilica na Jurze. Podobno jest tam najładniejszy rynek z wszystkich miasteczek w okolicy. faktycznie wygląda dość okazale. Miałem go okazję objechać trzy razy bo jakoś nie mogłem znaleźć szlaku czerwonego którym planowaliśmy jechać w kierunku Ogrodzieńca. Po znalezieniu okazało się że pierwszy podjazd z tyłu za zabudowaniami twierdzy Pilica był dość nieprzyjemny. Na początku nierówny bruk a później stromy i bardzo nierówny podjazd wysypany jakimś kruszywem wapiennym. Dalej już dużo przyjemniej w części przez pola w części lasami do Podzamcza. W kierunku Bzowa i dalej do Karlina trasa wiodła asfaltową drogą o bardzo małym natężeniu ruchu. Nie spotkaliśmy tam ani jednego samochodu. Po drodze postój przy Rzędowej Skale którą oczywiście na piechotę zdobyliśmy w ramach przerwy. Z Karlina przenieśliśmy się na szlak pieszy w kierunku Żerkowic co było niestety błędem. Droga była bardzo grząska i zabłocona a jeden z podjazdów trzeba było pokonać prowadząc rower. Przy okazji przytrafił się pierwszy deszcz w dodatku wraz z gradem. Na szczęście nie trwało to długo i można było kontynuować jazdę. Uznaliśmy jednak że następny deszcz jest nieunikniony więc po dojechaniu do asfaltu obraliśmy kierunek powrotny drogą asfaltową przez Giebło gdzie faktycznie zmoczyło nas drugi raz. Po powrocie do Pilicy obejrzeliśmy jeszcze kościół i wracając na parking objechaliśmy zalew na około. Fajna wycieczka ale pogoda trochę pomieszała szyki.

🚲 Trasa rowerowa: Podlesice - Wolbrom - Ogrodzieniec - Podlesice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 104,44 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 949 m

Suma zjazdów: 932 m Erytryn poleca trasę rowerzystom z Koniecpola Wrześniowa trasa po Wyżynie Częstochowskiej, Bramie Wolbromskiej i Progu Lelowskim.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jura Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,22 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 759 m

Suma zjazdów: 781 m Trasę dla rowerzystów z Koniecpola poleca Kempes37 Dużo jaskiń po drodze, parę zamków i pomników, piękne krajobrazy. Ciekawa trasa pod każdym względem.

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno -- Orle Gniazda vol . 2 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 96,71 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 238 m

Suma podjazdów: 712 m

Suma zjazdów: 892 m Trasę rowerową mieszkańcom Koniecpola poleca AlterSpider

Drugi dzień wyjazdu a w nim : Zamek Ogrodzieniec – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Podzamcze w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca. Zamek został wybudowany w XIV – XV w. przez ród Włodków Sulimczyków. Zamek leży na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m. Ruiny leżą na turystycznym Szlaku Orlich Gniazd; są udostępnione do zwiedzania.

Zamek w Pilicy (zwany również pałacem) – zamek leżący na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w mieście Pilica, w województwie śląskim. Otoczony fortyfikacjami bastionowymi zamek składa się z 4 skrzydeł otaczających wewnętrzny dziedziniec. Zamek w Smoleniu – ruiny zamku na Górze Zamkowej we wsi Smoleń w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim. Znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na Szlaku Orlich Gniazd oraz Jurajskim Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd. Wybudowany został w systemie tzw. Orlich Gniazd.

Zamek w Bydlinie – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Bydlin w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim.

Zamek leży na Szlaku Orlich Gniazd, pieszym i rowerowym. Zamek wznoszący się na wysokim, skalistym wzgórzu przez pewien czas pełnił również funkcję świątyni. Wśród uczonych pojawiały się również opinie, że budowla nigdy nie była zamkiem i od początku pełniła funkcje sakralne. Zamek w Rabsztynie – ruiny zamku wybudowanego na Wzgórzu Rabsztyńskim (447,5 m) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej we wsi Rabsztyn w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. Wchodził w skład tzw. Orlich Gniazd. Zamek Pieskowa Skała – zamek na terenie wsi Sułoszowa, w granicach jednego z trzech jej sołectw, położony w Dolinie Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Zamek w Ojcowie – ruiny zamku, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Ojców w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Znajdują się na Górze Zamkowej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

We wczesnej epoce żelaza w miejscu zamku znajdowała się osada kultury łużyckiej zniszczona przypuszczalnie przez najazd Scytów. Zamek wzniesiono na polecenie Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV w.

Tradycja głosi, że nazwa warowni, w swej pierwotnej formie brzmiąca Ociec, została nadana przez samego króla, na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca, Władysława Łokietka, który w okolicznych jaskiniach znajdował schronienie. Zamek w Korzkwi – zamek rycerski znajdujący się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowany w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Korzkiew, w gminie Zielonki, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Zespół zamkowy w skład którego wchodzą: ruiny zamku, dom mieszkalny, budynek gospodarczy folwarczny oraz park, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Historia zamku sięga XIV w. W 1352 r. Jan z Syrokomli zakupił wzgórze Korzkiew i wybudował na nim prostokątną, kamienną, podpiwniczoną wieżę, pełniącą funkcję obronną i mieszkalną. Kolejnymi właścicielami byli: Szczepan Świętopełk z Irządz, kupiec Piotr Krupka, rodzina Zborowskich i Ługowskich. Pod koniec XV w., w XVI w. oraz 1720 r. (właścicielami byli wówczas Jordanowie), budowla została przebudowana. Zamek znajdował się następnie w rękach Wesslów i Wodzickich, a pod koniec XIX w. popadł w ruinę.

Od 1997 r. jego właścicielem jest architekt Jerzy Donimirski, który podjął się odnowienia i odbudowania zamku. Od tego czasu trwają prace budowlane na zamku, który pełni także rolę hotelu. Planowana jest także odbudowa mieszczącego się dawniej w pobliżu zamku dworu, stawów, a także stworzenie małego muzeum i skansenu. Zamek Królewski na Wawelu – zamek obronno-rezydencyjny w Krakowie, na Wawelu, o powierzchni 7040 m² z 71 salami wystawowymi. Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki

🚲 Trasa rowerowa: BIKE ATELIER MTB MARATON - Żarki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,43 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 357 m Aza poleca trasę rowerzystom z Koniecpola

Kolejna edycja BIKE ATELIER MTB MARATON tym razem na terenie Jury. Wybrałem wariant dłuższy czyli 60km. Kondycji brak ale co tam :-). Jak to bywa na Jurze można było się powspinać i nieźle pozjeżdżać i oczywiście piach też musiał być :-) . Pogoda dopisała chociaż dzień wcześniej mocno padało i z rankiem jeszcze kropiło. Traska zdecydowanie trudniejsza niż edycja w Tychach czy Rybniku. Jak zwykle zachęcam wszystkich do uczestnictwa w takich imprezach, gdzie można spotkać innych zapaleńców dwóch kółek. Zabawa jest przednia :) . 85% trasy to bezdroża. Łączna wysokość podjazdów 979.59 m.

