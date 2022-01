Styczeń w Koniecpolu: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Koniecpolu, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2021 w Koniecpolu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w pobliżu Koniecpola? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy tydzień (od 1 stycznia). Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać w okolicy Koniecpola na nordic walking. Na ten tydzień znaleźliśmy szlaki w odległości do 35 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Domy i działki w woj. śląskim, do kupienia na licytacji komorniczej - sprawdź TOP 10. Na licytacjach komorniczych znajdziemy oferty sprzedaży domów, a także działek, które można nabyć w znacznie niższych cenach, niż te obowiązujące na rynku. Odbywają się one w styczniu i lutym. W naszej galerii zobaczycie najciekawsze z nich.