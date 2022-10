Ścieżki spacerowe do 35 km od Koniecpola. Pomysły spędzenie czasu w weekend 15 - 16 października

Trasy spacerowe w pobliżu Koniecpola

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,4 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 636 m

Suma podejść: 318 m

Suma zejść: 318 m

Jurajskifestiwalbiegowy poleca trasę spacerowiczom z Koniecpola

JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY 2021

trasa: JURA TRAIL 10

Długość trasy: 10,4 km

Przewyższenia: łącznie 636 m – w górę: 318 m / w dół: 318 m

Punkty odżywcze: 4,6 km (woda) / 7,6 km (woda) / meta (woda, bufet)

Najwyższy punkt: Góra Zborów (467 m)

Limit czasu: 2,5 godziny

Lokalizacja startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski)

Start: 25 września 2021 r. (sobota), godz. 11.00

