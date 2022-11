Ścieżki rowerowe do 35 km od Koniecpola. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 5 - 6 listopada?

przepiękna trasa godna polecenia, należy przygotować zarówno nogi jak i rower. Wyjechaliśmy rano , pogoda dopisała. Pomału zaczęliśmy od drogi w lesie, oglądając Diabelskie mosty, osadę, jaskinię niedźwiedzia dotarliśmy do Jeziora Amerykanin, gdzie można dobrze zjeść podziwiajac przyrodę. Następnie wyruszyliśmy do Dworku Krasickiego. Dalej pojechaliśmy do Olsztyna drogą asfaltową, tam obejrzeliśmy Zamek, a następnie na pięknym rynku zjedliśmy pyszne lody. Powrotna droga była ciekawsza bo jechaliśmy trasą rowerową lasem, po drodze podziwiajac piękne widoki. Dojechaliśmy na parking. Łącznie zrobiliśmy 37 km. Nawiguj

Spokojna trasa po lasach Niecki Włoszczowskiej. Do Kurzelowa w większości utwardzonymi drogami leśnymi, gdzieniegdzie tylko piaszczystymi. Natomiast część od Kurzelowa do Koniecpola to jazda szosami, na szczęście zupełnie nieuczęszczanymi. Ten odcinek początkowy pokrywa się (w zasadzie, bo miejscami kombinowałem) z czerwonym szlakiem rowerowym, niestety kiepsko znakowanym, szczególne na skrzyżowaniach i rozjazdach.

Początek na stacji Czarnca, skąd udałem się do rodzinnej miejscowości hetmana Czarnieckiego (tego z hymnu i "Potopu"). Po obejrzeniu pomnika, kościoła i arboretum pojechałem dalej, nieco krążąc po wsi. Pierwsze zgubienie szlaku zaliczyłem zaraz po przejechaniu pod linią kolejową - szlak odbija w prawo, równolegle do torów, czego oczywiście nie widać. Zorientowałem się po kilkuset metrach i dojechałem do szlaku inną ulicą. Ponownie zgubiłem szlak po przejechaniu drugiej linii torów, ale tym razem pojechałem ścieżką, która doprowadziła mnie do zbiornika wodnego z miejscem do kąpieli i wypożyczalnią kajaków. Od tej pory w zasadzie nie miałem problemów z nawigacją. W Kurzelowie (był miastem przez kilkaset lat) warto obejrzeć drewnianą kaplicę cmentarną i gotycki kościół.

Generalnie szlak rekreacyjny, nadaje się dla każdego, oczywiście rezerwując odpowiednią ilość czasu na przejazd i wypoczynek nad zalewem.

