Przegląd września 2021 w Koniecpolu, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przegląd września 2021 w Koniecpolu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Chcesz dostać się na wizytę do Kardiologa możliwie, jak najszybciej? Przedstawiamy listę placówek, gdzie terminy oczekiwania na wizytę do lekarza w Koniecpolu są najkrótsze. Zwykle na termin do specjalisty trzeba długo czekać. Nie sprawdzamy jednak zwykle wszystkich możliwości. Zobacz naszą listę, dzięki której dostaniesz się do Kardiologa w Koniecpolu najszybciej.

Szacuje się, że na świecie znajduje się aż 1500 aktywnych wulkanów. Oznacza to, że każdy z nich może wybuchnąć w dowolnym momencie. Na aktywność niektórych nie trzeba nawet specjalnie czekać. Za przykład może posłużyć islandzki Fagradalsfjall, którego erupcja trwa nieustanie od 19 marca 2021 r. Do wielkich aktywnych dołączył ostatnio Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma. Zobacz w galerii przebudzony wulkan na własne oczy, na żywo. Znajdziesz tam też nagrania z erupcji innych aktywnych wulkanów świata.