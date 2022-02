Przegląd tygodnia z 6.02.2022 w Koniecpolu. Najważniejsze wydarzenia od 30.01 do 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Koniecpol, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jaki używany samochód kupić, by jeszcze przez kilka lat służył nam w miarę bezawaryjnie? Nie jest to łatwy wybór. Często na szali stawia się ulubione marki z tymi, które najlepiej wypadają w rankingach, a do których niekoniecznie jesteśmy przekonani. Jednym z rankingów bezawaryjności aut, który warto wziąć pod uwagę przy kupnie używanego samochodu jest ten przygotowywany przez ADAC. Ten niemiecki automobilklub co roku przygotowuje raporty dotyczące samochodów. Ostatni powstał w oparciu o 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez kierowców, których samochody uległy awarii na trasie. Które samochody są najmniej awaryjne? Zobacz!

MEMY. Co można znaleźć w internecie na temat miast w naszym województwie - czy o każdym powstały MEMY? A jeżeli tak, to czego dotyczą? Któremu miastu dostało się najbardziej? Nie ma miast idealnych. Internety ZAWSZE... coś wyciągną! Te memy dotyczą głównie, wydarzeń, miejsc oraz mieszkańców. W galerii znajdziesz najciekawsze z nich.