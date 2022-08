Przegląd tygodnia z 14.08.2022 w Koniecpolu. Najważniejsze wydarzenia od 7.08 do 13.08.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 7.08 do 13.08.2022

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.08 a 13.08.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lektury obowiązkowe na maturze 2023 - poziom rozszerzony. Które lektury warto znać?”?

📢 Lista lektur na egzamin ośmioklasisty 2023. Które lektury będą obowiązywać w roku szkolnym 2022/2023 Jaka jest lista lektur na egzamin ośmioklasisty 2023? Sprawdź w naszym artykule, które lektury będzie czytać i omawiać twoje dziecko w roku szkolnym 2022/2023. Wykaz lektur obowiązkowym i uzupełniających na egzamin ośmioklasisty na przestrzeni lat może ulegać zmianie. Znajomość lektur jest obowiązkowa dla ucznia. Ponadto czytanie pozytywnie wpływa na rozwój człowieka, dlatego warto zachęcać dzieci do czytania książek.

Tygodniowa prasówka 14.08.2022: 7.08-13.08.2022 Koniecpol: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Koniecpolu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Weekend w jednym z największych klubów w Śląskiem - zobacz ZDJĘCIA. Piękne kobiety, świetna muzyka i zabawa do rana Dyskoteka weekendowa w w jednym z największych klubów na Śląsku - nowe ZDJĘCIA. Kluby w regionie jak co weekend, prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przetacza się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy ludzi od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w ostatni piątek i sobotę w katowickim klubie Pomarańcza. Piękne kobiety, przystojni panowie, świetna muzyka... Zobacz te zdjęcia.

📢 Paznokcie migdałki pięknie prezentują się na dłoniach. Można je ozdobić i pomalować na wiele sposobów. Zobacz, jak uzyskać taki kształt Paznokcie migdałki są wygodne, modne i co najważniejsze taki kształt z powodzeniem nadasz, robiąc manicure w domu. Polecane są szczególnie tym paniom, które pragną wyszczuplić optycznie swoje dłonie. Zobacz najpiękniejsze kolory i zdobienia takich paznokci. 📢 To są najtańsze ogródki działkowe ROD w Śląskiem - już od 12 tys. złotych! ZDJECIA. Sprawdź najnowsze oferty Zobacz NAJTAŃSZE oferty działek ROD w woj. śląskim. Własny "zielony kąt" daje niezaprzeczalny komfort posiadania miejsca, gdzie możemy wypoczywać na świeżym powietrzu, czy organizować wszelkiego rodzaju spotkania towarzyskie. Ile jednak kosztuje taki przywilej? Czasem ceny mogą przerastać, ale są miejscowości, gdzie działki są znacznie tańsze. Sprawdź nasze zestawienie najtańszych ogródków działkowych w woj. śląskim. Kliknij w galerię i zobacz te oferty!

📢 Są podejrzani o przestępstwa seksualne w Śląskiem - pedofilia, sutenerstwo, gwałty... Szuka ich policja. Rozpoznajesz kogoś z nich? Widziałeś ich? Te osoby podejrzane są o popełnienie przestępstw na tle seksualnym w całym województwie śląskim. Mundurowi szukają ich czasem już od wielu lat! To niebezpieczni ludzie, poszukiwani m.in za gwałty, czyny pedofilskie czy sutenerstwo. Zobacz zdjęcia i sprawdź, czy na pewno nie znasz kogoś z nich! 📢 Oto zarobki policjantów - RAPORT 2022. Tyle mundurowi dostają "na rękę"? Zaglądamy im do portfela - sprawdź stawki RAPORT ZAROBKÓW 2022. Atrakcyjne wynagrodzenie i możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę są, zaraz po powołaniu, najczęściej wymienianymi pobudkami wstąpienia do Policji. Czy korzyści finansowe naprawdę są tak duże, względem tego, jak dużym ryzykiem obarczona jest praca mundurowego? Kwestia sporna... Podkreślić trzeba jedno - policjanci i policjantki każdego dnia walczą w imię prawa i bezpieczeństwa nas wszystkich, a to wymaga dużego poświęcenia. Ile jest ono warte? Przekonajcie się. W naszej galerii znajdziecie średnią kwotę wynagrodzeń policjantów na poszczególnych stanowiskach. Czy są to duże sumy?

📢 Poznaj NAJLEPSZE restauracje w woj. śląskim - WSZYSTKIE MIASTA! Zobacz RANKING 2022. Tam warto zjeść! Poznaj te lokale NAJLEPSZE restauracje w woj. śląskim. Miasto po mieście, powiat po powiecie. Gdzie warto wybrać się w weekend na obiad czy w świąteczne dni? Zabrać rodzinę albo znajomych? W tym roku Internauci w naszym wielkim plebiscycie “Mistrzowie Smaku 2022” wybrali te lokale. Z dumą je prezentujemy. Warto o tych miejscach pomyśleć i właśnie tam uczcić świąteczne dni. Gwarancja smaku.

📢 Piękna strona śląskiej policji. Oto panie w mundurze - ZDJĘCIA. Dbają o nasze bezpieczeństwo i ocieplają wizerunek policji Piękna strona śląskiej policji. Policjanci i policjantki każdego dnia stają w obronie słabszych, walczą o nasze bezpieczeństwo i z narażeniem własnego zdrowia i życia, egzekwują prawo. To cisi bohaterowie, którzy ścieżkę kariery przekuli w swoją misję. Zawód policjanta wiążę się z olbrzymim ryzykiem, dlatego utarło się, że to męska profesja. Jednak liczba kobiet w służbach mundurowych rośnie i panie coraz chętniej wstępują do policji. Czego dowodem jest nasza galeria!

📢 Lody, chipsy, nachosy... - na NOWEJ liście produktów wycofanych! Nie jedz tego, możesz się zatruć. KOMUNIKAT 10.08.2022 KOMUNIKAT. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o NOWYCH produktach spożywczych, wycofanych ze sklepów - na liście są m.in. popularne lody, chipsy czy nachosy. Niektóre partie tych produktów są skażone toksynami i bakteriami, lub np. zawierają niedozwolone substancje. Sporo z nich, pochodzi ze sklepów popularnych sieci dyskontów czy marketów. Dokładną listę produktów wycofanych w ostatnich dniach i tygodniach - znajdziesz w galerii. 📢 Śliczne panie w jednym z największych klubów na Śląsku. Działo się w katowickiej Pomarańczy - zobacz ZDJĘCIA z weekendu WEEKEND. Kluby w regionie jak co weekend, prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przetacza się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy ludzi od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w ostatni piątek, 5 sierpnia w katowickim klubie Pomarańcza. Piękne kobiety, przystojni panowie, świetna muzyka... Zobacz te zdjęcia

📢 Te 7 niebezpiecznych aplikacji zostało wycofane! Koniecznie usuń je z telefonu. Pobrało je ponad 3 miliony użytkowników W sklepie Google Play przez jakiś czas dostępne były pewne aplikacje, które zainfekowane zostały szkodliwym wirusem lub kradły dane swoich użytkowników bez ich zgody. Takie programy pobrało na swoje komórki ponad 3 miliony użytkowników, przez co istnieje duże prawdopodobieństwo, że którąś z nich masz na swoim smartfonie. Zobacz, co usunąć ze swojego telefonu.

📢 Letnie wyprzedaże w IKEA, Black Red White, Agacie. Zobacz, które meble można dorwać nawet o POŁOWĘ taniej! Letnie wyprzedaże w sklepach meblowych to doskonały moment na odświeżenie swojego mieszkania. Niektóre rzeczy można dostać nawet 40-50 % taniej! Sprawdziliśmy dla Was promocje w trzech najpopularniejszych sklepach meblowych w okolicy: IKEA, Black Red White i Agata Meble. Zobaczcie, co dokładnie jest na promocji!

📢 Stylówki na OFF Festivalu 2022 w Katowicach. Zobaczcie tę festiwalową modę - ZDJĘCIA Ale "stylówki"! To już koniec jubileuszowej, XV edycji OFF Festivalu w Katowicach. Tłumy uczestników mogą już tylko wspominać koncerty i atmosferę. My z kolei powspominajmy, jak w tym roku prezentowali się festiwalowicze! Przez trzy dni udało nam się sfotografować ich najciekawsze kreacje. Jakimi stylówkami zaskoczyli nas w tym roku? Sprawdźcie zdjęcia! 📢 Ręce opadają! Tego nie potrafi dzisiejszy nastolatek! LISTA jest bardzo długa. Trochę wstyd, ale takie czasy... Nastolatkowie wyginą? Świat współczesnych nastolatków bardzo różni się od świata osób dorosłych. Żyją jakby trochę w Matrixie. Potrafią w kilka minut zdobyć potrzebne informacje, znaleźć film, grać w czasie rzeczywistym ze znajomymi z drugiej półkuli i zrobić milion rzeczy, które dorosłym wydają się niewyobrażalne. A jednak...

