Przegląd tygodnia z 13.02.2022 w Koniecpolu. Najważniejsze wydarzenia od 6.02 do 12.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Koniecpol, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

TOP 20 najlepszych ofet pracy na Śląsku i w całym woj. śląskim. Wbrew wszelkim pozorom poszukiwanie zatrudnienia w czasie pandemii wcale nie musi być trudne i czasochłonne. Rynek pracy wraca do stanu sprzed lat, a oferty jakie możemy znaleźć są atrakcyjne pod względem finansowym. Oto 20 najlepszych ofert pracy w województwie śląskim jakie można znaleźć w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Zatrucie pokarmowe to pojawienie się gwałtownych objawów ze stronu układu pokarmowego po spożyciu skażonej żywności. Szacuje się, że rocznie w Polsce diagnozuje się ok. 30 tys. zatruć pokarmowych. Niewłaściwe przygotowanie oraz nieprawidłowe przechowywanie żywności zwiększa namnażanie się bakterii w produktach spożywczych, co skutkuje pojawieniem się bólu brzucha, biegunek i nudności. Sprawdź, których produktów lepiej nie odgrzewać ponownie, ponieważ może to grozić zakażeniem układu pokarmowego.