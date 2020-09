Przegląd sierpnia 2020 w Koniecpolu, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Koniecpola najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [1.09.2020]”?

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [1.09.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię! 📢 Powrót do szkoły 1 września 2020: 10 zasad dla uczniów, które mogą pomóc uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole Nowy rok szkolny 2020/2021 już za kilka dni. Od 1 września 2020 r. uczniowie powinni zacząć naukę w szkołach. Zdaniem MEN i GIS dziesięć zasad pozwoli ograniczyć uczniom ryzyko zachorowania na koronawirusa.

📢 Temperatura wody w Bałtyku dziś (01.09). Sprawdź, gdzie teraz warto wybrać się nad morze 🏖️ Szukasz informacji o temperaturze wody w Bałtyku? Teraz jesteś w dobrym miejscu. Na bieżąco sprawdzamy informacje zarówno o aktualnej temperaturze morza, prędkości wiatru na kąpielisku, jak i o temperaturze powietrza nad morzem. Sprawdź, jaka jest dzisiaj (1.09.2020) temperatura wody w Bałtyku na popularnych kąpieliskach i wybierz się popływać tam, gdzie będzie najprzyjemniej.

📢 Strefy żółte i czerwone COVID-19. Lista powiatów. Jest też "lista ostrzegawcza". Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Niektóre powiaty, gdzie obostrzenia przyniosły efekty, zostały zastąpione przez inne, w których sytuacja pogorszyła się. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też specjalną "listę ostrzegawczą". 📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 20 zasad bezpieczeństwa w szkole w czasach pandemii koronawirusa. Co robić, by ograniczyć ryzyko? Koronawirus w szkole? Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wprowadziło sztywnych regulaminów dotyczących zachowania w szkole, ale opublikowało listę zaleceń. Co robić, by ograniczyć do minimum zagrożenie zakażenia koronawirusem? Oto 20 zasad dla uczniów i nauczycieli, które powinny obowiązywać w szkołach. Możecie je zobaczyć w naszej galerii.

📢 Powrót do szkół od 1 września. Szef MEN: Młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby, jak dorośli – Wyraźnie widać, że powrót choćby młodych ludzi na egzaminy ósmoklasisty, maturzysty, powrót do przedszkoli, konsultacje w szkołach nie spowodował wzrostu zachorowań (…) To pokazuje, że młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby, jak dorośli – stwierdził minister edukacji Dariusz Piontkowski na antenie TVN24. Szef resortu podkreślił, że „otwarcie szkół jest związane także z otwarciem całego społeczeństwa”. 📢 IKEA - zobacz najciekawsze nowości 2020. Co nowego można kupić i w jakiej cenie W sklepach IKEA tradycyjnie już w sierpniu zaczynają się pojawiać nowości, czyli meble i artykuły wyposażenia wnętrz, które szwedzka sieć salonów meblowych proponuje na nowy sezon. A ten zaczyna się w IKEA wraz z pojawieniem się nowego katalogu. Wybraliśmy się do sklepu IKEA, by zobaczyć jakie nowości można tam już kupić. Zobaczcie najciekawsze nowości IKEA na sezon 2020/2021.

📢 Jest polski lek na koronawirusa. Powstał z osocza górników ozdrowieńców z JSW Polska spółka, Biomed Lublin, jako pierwsza na świecie rozpoczęła produkcję leku przeciwko COVID-19 z osocza ozdrowieńców. Docelowo lek będzie mieć postać ampułki z płynem, a pierwsi pacjenci przyjmą go za około dwa miesiące. Będzie testowany m.in. w klinikach w Lublinie i w Bytomiu. Na 150 litrów krwi potrzebnych do uruchomienia produkcji preparatu, ponad 100 pochodzi od górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Za dwa tygodnie będziemy wiedzieli, ile dawek leku będziemy mieli z tej puli – mówił 18 sierpnia senator i dr n. med. Grzegorz Czelej.

📢 Wysokie podwyżki dla posłów, internauci nie kryją oburzenia. Zobacz najciekawsze MEMY Polska znalazła się w recesji, wielu ludziom grozi utrata pracy lub obniżka pensji. Tymczasem podczas niedawnego posiedzenia Sejmu parlamentarzyści w ekspresowym tempie zajęli się podwyżkami pensji posłów, ministrów, a także prezydenta i premiera. W tej kwestii postanowili wypowiedzieć się internauci. Zobacz najciekawsze MEMY - kliknij w "Zobacz galerię".

📢 GIS ostrzega konsumentów przed tymi produktami! Sprawdź, czy masz je w domu Uważajcie na te produkty! W ciągu ostatnich kilku miesięcy GIS opublikował wiele ostrzeżeń. Zebraliśmy je w galerii. Zobaczcie, czy macie te produkty w swoim domu. 📢 Miała ratować zwierzęta, zgotowała im piekło. Psy i koty zjadały się nawzajem. Dramat w Chrzanowie i Płazie Wypełnione po brzegi martwymi kotami, psami i gołębiami mieszkanie w centrum Chrzanowa to siedziba Towarzystwa Ochrony Przyrody INNI. Tego makabrycznego odkrycia dokonali w niedzielę policjanci, którzy wraz z prokuratorem odwiedzili również dom prezeski tego towarzystwa w Płazie, gdzie także rozgrywał się dramat zwierząt. 📢 Poznaliśmy wyniki matur 2020. Jak poradzili sobie uczniowie w województwie śląskim? Wyniki matur 2020. We wtorek 11 sierpnia poznaliśmy wyniki tegorocznych matur. Egzamin został przesunięty w czasie ze względu na pandemie koronarwirusa i odbył się wyjątkowo w czerwcu. Maturzyści z województwa śląskiego poradzili sobie z nim dość dobrze. Przyglądamy się wynikom.

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim od 11 do 17 sierpnia 2020. Sprawdź pełny wykaz wszystkich miast i powiatów Wyłączenia prądu na Śląsku: Na liście Katowice, Częstochowa, gminy Podbeskidzia, gdzie w ciągu najbliższych pięciu dni zaplanowano sporo robót naprawczych na liniach. A to wiąże się z czasowym brakiem energii elektrycznej. KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJĘCIE/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

📢 Oto 10 najbiedniejszych miast w województwie śląskim. Zobaczcie listę samorządów Poznaliśmy najbogatsze oraz najbiedniejsze miasta województwa śląskiego. Dziś prezentujemy dziesięć tych, których kasy mają najmniej do zaoferowania każdemu z mieszkańców, czyli dziesięć najbiedniejszych miast naszego regionu. Dane pochodzą z rankingu zamożności samorządów, jaki przygotował magazyn "Wspólnota". W ogonie znalazły się nie tylko małe miasteczka, ale także dwa miasta powyżej 20, a nawet 40 tysięcy mieszkańców.

📢 Imieniny Cyriaka. Kiedy są imieniny Cyriaka? Najbliższe imieniny wypadają 8.08. Życzenia imieninowe dla Cyriaka Kiedy wypadają imieniny Cyriaka? Imieniny Cyriaka obchodzimy 16 marca, 5 sierpnia, 8 sierpnia, 12 października. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 8.08. Co oznacza imię Cyriak? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Cyriaka. Czy znasz kogoś o tym imieniu? 📢 Covid-srovid, czyli epidemia w kraju, w którym nie ufa się władzy, a opinie na temat wirusa kelnera i profesora medycyny ważą tyle samo Dlaczego dla wielu rodaków informacje o zagrożeniu Covid-19 są bajką, wciskaną nam przez władzę i rzekomych ekspertów? Co mają ze sobą wspólnego osoby negujące istnienie koronawirusa, antyszczepionkowcy i zwolennicy teorii spiskowych? Czy jest szansa, by osoby negujące rozwijającą się w kraju epidemię i lekceważące nakazy i zakazy zmieniły poglądy? I dlaczego nawet bardzo inteligentni ludzie są przekonani, że za pandemią stoi Bill Gates? - Inteligencja nie jest wystarczającym regulatorem, który mógłby pomóc przeciwstawić się tej swoistej infodemii. Bywa, że skłonność do analitycznego myślenia wręcz pogłębia problem. Ludzie zamiast weryfikować swoje poglądy, racjonalizują je. Jeśli jakiś temat jest wrażliwy społecznie, traktowany jako polityczny albo spostrzegany jako ideologiczny, inteligencja przestaje odgrywać znaczenie w twardej ocenie faktów, utrudnia racjonalny osąd, a wręcz staje się „pałką” do bicia przeciwnika o innych poglądach - mówi prof. Marcin Szulc z Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

📢 Ministerstwo Zdrowia: Będą wyższe kary za brak maseczek w sklepie. Pilna zmiana przepisów W trybie pilnym chcemy doprecyzować przepisy dotyczące zasłaniania nosa i ust - oświadczył rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zmiana da właścicielom sklepów możliwość odmówienia obsłużenia osoby bez zakrytej twarzy. Jednocześnie wzrosną kary za nieprzestrzeganie przepisów. 📢 Janusz Gajos to prostak - Beata Mazurek atakuje aktora. Gajos skrytykował Kaczyńskiego na Pol'and'Rock'u, a Internet kpi. Zobacz memy Janusz Gajos zdaniem europosłanki Beaty Mazurek to "prostak, któremu PRL odcisnął trwały ślad na mózgu". Aktor, który urodził się w Dąbrowie Górniczej w ostatnim gościł na festiwalu Pol'and'Rock, gdzie skomentował wyniki wyborów prezydenckich. Gajos przypisał Jarosławowi Kaczyńskiemu podział Polski na dwie części i nazwał go "małym człowiekiem". Co na to internet? Zobacz memy i komentarze w galerii zdjęć. Do dyskusji włączył się również wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, który stwierdził, że "dobry aktor nie jest świętą krową". Daniel Olbrychski z kolei na łamach "GW" przyznał, że "rządzą nami ludzie podli, a inteligenci pośród nich się tą podłością upajają".

