Przegląd prasy 30.09.2021 Koniecpol, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Koniecpola

Taką emeryturę dostaniesz na rękę w 2022 roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Co myślicie o ozdobach świątecznych we wrześniu? Bombki, choinki i mikołaje są już dostępne w sklepach TEDi. Skusicie się? Kliknij w „zobacz galerię".

Ponad 2000 produktów w cenach obniżonych nawet do 70 procent! W Decathlonie taniej kupimy teraz m.in. kurtki narciarskie, odzież termoaktywną, polary, czapki, czołówki oraz wiele innych produktów. Sprawdź, co można kupić i za ile. Kliknij w „zobacz galerię".

Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021. Na ten dzień z utęsknieniem czekało wielu chłopaków - dziś DZIEŃ CHŁOPAKA 2021! Oj nie sprawmy im zawodu - drobny prezent, życzenia, czy wysłana kartka to zawsze wspaniały gest, który każdy chłopak doceni. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze kartki z życzeniami na DZIEŃ CHŁOPAKA - do pobrania i wysłania SMS-em, czy przez Messengera. Tak więc do dzieła!

Katowice Tattoo Konwent 2021 to wydarzenie, którego nie może opuścić absolutnie żaden miłośnik tatuażu! Już w najbliższy weekend, 02-03 października, odbędzie się w MCK Katowice Tattoo Konwent. Spotkacie tam blisko 300 tatuatorów z ponad 60 studiów tatuażu. W Katowicach stanie rekordowa liczba stoisk! Te dwa dni na Śląsku, kręcące się wokół ozdabiania skóry, wśród najlepszych tatuażystów! To ostatni moment na zakup biletów! Zobacz, jak przebiegał Tattoo Konwent kilka dni temu w Poznaniu.

Podobnie jak za szklane butelki, wkrótce będziemy płacić kaucję za butelki plastikowe tzw. PET oraz za puszki. Kaucja wyniesie być może nawet 50 gr. To ma nas skłonić do oddawania opakowań, by nie zaśmiecały Planety, ale poddawane były recyklingowi. Obecnie prawie 60 proc. PET z kupionych przez nas płynów idzie na śmietniki - ponad 2 razy więcej niż w Niemczech. Na szczęście coraz mniej osób segreguje je w sposób właściwy w śmietnikach, nie wrzucając do pojemników na odpady mieszane. A jakie korzyści daje butelkomat?