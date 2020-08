Przegląd prasy 27.08.2020 Koniecpol, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Koniecpola

Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów.

Record Store Day to święto. W tym roku przy okazji pierwszej części RSD już 29 sierpnia 2020 r. premiera płyty winylowej "Szprycer" Taco Hemingway'a.

Wśród ośrodków wyróżnionych w Programie Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich nie mogło zabraknąć Rozwoju Katowice. Klub, który wychował reprezentanta Polski Arkadiusza Milika, słynie na Śląsku z bardzo dobrej pracy z młodzieżą. Zobaczcie zdjęcia z treningu Akademii Rozwoju Katowice.

Najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że dzieci mogą zarażać koronawirusem w dużo większym stopniu niż dorośli. Poziom wirusa w ich organizmie jest bowiem wyższy niż u dorosłych ciężko chorujących na COVID-19! Tymczasem uczniowie w całej Polsce szykują się do powrotu do szkół. Jak dyrektorzy przygotowują swoje placówki na otwarcie? I czy rodzice poślą do nich swoje pociechy?