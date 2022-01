Przegląd prasy 25.01.2022 Koniecpol. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Koniecpola

Z dnia na dzień, rośnie liczna nowych zakażeń! Dziś, w poniedziałek 24 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o aż 29 100 nowych zachorowaniach - to wzrost do ubiegłego poniedziałku o ok. 180 proc. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Finał WOŚP 2022 już w niedzielę, 30 stycznia. Co roku dużą popularnością cieszą się internetowe aukcje, również te związane z kulinariami. Tym razem można wylicytować m.in. spotkanie z Ewą Wachowicz, kolację w restauracji Platter by Karol Okrasa w Warszawie, kawę z ciastkiem przy miłej rozmowie z aktorką Małgorzatą Kożuchowską w restauracji Raffles Europejski i Cafe Bristol czy burgery na imprezę z Pasibusa. Zobacz, jakie jeszcze kulinarne okazje trafiły na licytacje WOŚP 2022.