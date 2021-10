Przegląd prasy 1.10.2021 Koniecpol, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Koniecpola

Rozpoznanie typu kolorystycznego własnej urody może niezwykle ułatwić życie. Wiedząc, czy jesteśmy wiosną, latem, jesienią czy zimą oraz na ile w naszym wygądzie dominują tonacje: jasne lub ciemne; chłodne lub ciepłe czy też czyste lub zgaszone, możemy z łatwością dobrać barwy ubioru i makijażu, w których będziemy wyglądać najlepiej. Jak przeprowadzić analizę kolorystyczną oraz jakie kolory pasują poszczególnym typom urody? Przejdź do galerii, by zobaczyć wszystkie typy wraz z zalecaną paletą barwną.

Lista zawodów, w których panuje szczególny deficyt pracowników nie jest długa. Ale posiadanie fachu, który jest na tej liście to przepustka do szybkiego znalezienia pracy praktycznie w każdym miejscu w Polsce. W większości przypadków dobrze wynagradzanej i takiej gdzie pracodawcę łatwo skłonić do podwyżki. Co ważne - w większości są to zawody, które łatwo posiąść, chociażby przez nie trwające zbyt długo przekwalifikowanie. Może więc warto pomyśleć o zmianie?

Czwarta fala przybiera na sile! Wczoraj, po raz pierwszy od 27 maja, jednego dnia było ponad tysiąc nowych zachorowań. Dziś 1 października - tych jest aż 1362, to wzrost o blisko 68 procent w stosunku do ubiegłego piątku! Zmarło 16 osób. W woj. śląskim jest już teraz kilka powiatów, w których liczba zachorowań na 10 tys. mieszkańców jest coraz wyższa przy jednoczesnym niskim poziomie zaszczepienia. Które powiaty w naszym województwie są najbardziej zagrożone?