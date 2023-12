Przedszkola w Koniecpolu w roku szkolnym 2024/2025. Przeczytaj, gdzie się znajdują

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Koniecpolu?

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ma rocznikowo ukończone 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby miało ukończone 2,5 roku , w tej sprawie decyduje sama placówka.

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Koniecpolu?

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach zaczynają się zazwyczaj w pierwszym kwartale roku , na przełomie lutego i marca. Jest to uzależnione od danej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Gdzie znaleźć zasady rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Koniecpolu funkcjonują zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń . Do tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które uczęszczały do wybranej placówki już wcześniej. Bierze się także pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie .

Kryteria rekrutacyjne w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w sposób tradycyjny, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Edukacja przedszkolna jest wielce ważna w sferze rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, malować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa w zgodzie, empatia wobec innych dzieci.