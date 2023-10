Przedszkola w Koniecpolu w roku szkolnym 2024/2025. Adresy i kontakt do placówek

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Koniecpolu?

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Koniecpolu?

Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo ważna w rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola uczy się życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.