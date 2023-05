Przedszkola w Koniecpolu. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Niepubliczne placówki w Koniecpolu działają według przepisów, które określone są w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do konkretnej placówki już wcześniej. Bierze się także pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz znaleźć na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce.

Rekrutacje w przedszkolach prowadzone są na ogół w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w starej formie, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Koniecpolu to dobry pomysł?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie ważna w rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola poznaje tajniki życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.