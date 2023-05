Prasówka z Koniecpola 3.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że do niektórych szkół w Polsce 2 maja trafiło pismo, w którym nadawca podszywa się pod GIS i informuje o obowiązku poddania się badaniom przesiewowym pod kątem gruźlicy, grozi także kontrolami i dotkliwymi karami. – Informacje zawarte w piśmie są nieprawdziwe i nie należy się do nich stosować – podkreśla inspektorat.

Z Lublina do Warszawy będzie można polecieć już od 92 zł. To dobra wiadomość dla osób, które często korzystają z transportu lotniczego, zwłaszcza między dwoma największymi miastami Polski. Lotnisko w Lublinie powróciło do obsługi lotów krajowych, w tym najkrótszego lotu w Polsce.