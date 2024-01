Prasówka z grudnia 2023. Sprawdź, co działo się w Koniecpolu. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Koniecpola najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wspaniałe życzenia noworoczne 2024. Wyślij rodzinie i znajomym w SYLWESTRA! Życzenia rymowane, śmieszne, poważne. Sprawdź je!”?

Przegląd grudnia 2023 w Koniecpolu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wspaniałe życzenia noworoczne 2024. Wyślij rodzinie i znajomym w SYLWESTRA! Życzenia rymowane, śmieszne, poważne. Sprawdź je! Wspaniałe życzenia noworoczne 2024. Od SYLWESTRA dzielą nasz już tylko dni! Już za kilka dni SYLWESTER! Tego dnia przyjęło się wysyłać tuż po północy - lub czasami troszkę przed - okazjonalne życzenia noworoczne. Jeżeli brakuje Ci lekkiego pióra, to mamy dla Ciebie garść pięknych życzeń noworocznych - są pisane wierszem, śmieszne, poważne, krótkie... - każdy znajdzie coś dla siebie. 📢 Gdzie zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025? Gdzie mieszczą się żłobki w Koniecpolu? Masz zamiar zapisać tam swojego malucha, bo chcesz wrócić do pracy? Nie wiesz, który z nich jest najlepszy? Sprawdź, jak wygląda rekrutacja i jakie kroki musisz wykonać. Przejrzyj wizytówki żłobków w katalogu firm i wybierz placówkę dla Twojego dziecka.

📢 Najlepsze KARTKI noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA i Nowy Rok. Pobierz za darmo i wyślij bliskim życzenia Najlepsze kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA. Od 31 grudnia dzielą nas już tylko dni! Tego dnia przyjęło się wysyłać kartki noworoczne najbliższym - wielu czeka z tym do północy! Jedno jest pewne, tego dnia niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości. W tym artykule znajdziesz garść kilkudziesięciu KARTEK noworocznych, część jest już z życzeniami!

Prasówka styczeń Koniecpol: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Koniecpola. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tygodniowy przegląd prasy 31.12.2023: Koniecpol, 24.12-30.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Koniecpola Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA i Nowy Rok. Pobierz KARTKI za darmo i wyślij bliskim wraz z życzeniami”?

📢 Prasówka tygodniowa z 24.12.2023 w Koniecpolu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmierć Krzysztofa Respondeka wstrząsnęła Śląskiem! Znany artysta zmarł w wieku 54 lat. O śmierci przyjaciela poinformował Krzysztof Hanke”? 📢 Przedświąteczne bezpieczeństwo w Internecie. TAURON wspiera klientów Wzrosła aktywność cyberprzestępców próbujących wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. W okresie przedświątecznym częściej dochodzi też do przestępstw internetowych. TAURON rusza z nową kampanią promującą zasady bezpieczeństwa w internecie i publikuje specjalny poradnik pod nazwą „W internecie rób prezenty bliskim, nie oszustom!”. Poradnik jest dostępny na tauron.pl/bezpieczenstwo

📢 Żabka rozwija się dla franczyzobiorców i klientów od 25 lat. Okrągły jubileusz sieci sklepów Sklepy Żabka na stałe wkomponowały się w polski krajobraz. Są zawsze blisko, po drodze, a ideą ich funkcjonowania jest upraszczanie życia klientom i odpowiadanie na ich potrzeby. Jak wyglądały początki sieci sklepów Żabka, która w tym roku świętuje swoje 25-lecie? I przede wszystkim – jak ważną rolę w całym rozwoju odegrali franczyzobiorcy prowadzący placówki pod jej szyldem? 📢 Tak lata temu gwiazdy świętowały Boże Narodzenie. Zobacz zdjęcia Kożuchowskiej, Górniak i wielu innych celebrytów sprzed nawet dwóch dekad Koncerty bożonarodzeniowe, fotograficzne sesje świąteczne, nagrania do popularnych programów telewizyjnych i moc innych wydarzeń – okazji do spotkań w swoim gronie przy okazji świąt celebrytom nie brakuje. Podobnie rzecz miała się kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu. Dotarliśmy do zdjęć sprzed nawet dwóch dekad, a na nich odnaleźliśmy takie gwiazdy, jak Edyta Górniak, Małgorzata Kożuchowska, Grażyna Szapołowska i wiele innych. Zobacz, jak wtedy wyglądały!

📢 Przegląd prasy z tygodnia 17.12.2023. Co działo się w Koniecpolu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska! Kto z woj. śląskiego zasiądzie w nowym gabinecie? Poznaj skład ministerialny”? 📢 Zrób coś dobrego dla środowiska: wymień surowce wtórne na świąteczną choinkę! W przedświątecznym okresie Polska Press zaprasza do udziału w inicjatywie "Choinka za surowce wtórne". Jej głównym zamierzeniem jest promocja idei recyklingu oraz świadomego gospodarowania odpadami. Dzięki zaangażowaniu w tę akcję, uczestnicy mają okazję zdobyć niezwykłą, świąteczną choinkę.

📢 Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Koniecpolu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zawyły syreny w woj. śląskim. Policjanci w wielu miastach oddali hołd zastrzelonym kolegom z Wrocławia ”?

📢 Jak powinna wyglądać energooszczędność w stylu smart? Zgodnie z szacunkami dotyczącymi rachunków za prąd w 2024 roku, jeśli rząd nie zamrozi cen, może dojść do podwyżek na poziomie nawet 70%(1). Co to oznacza dla konsumentów? Otóż przy miesięcznych opłatach za prąd w wysokości 200 zł, w nowym roku Twoje rachunki mogą wzrosnąć aż do 340 zł. W takich okolicznościach większe znaczenie ma korzystanie z energooszczędnych urządzeń w domu. 📢 Zawyły syreny w woj. śląskim. Policjanci w wielu miastach oddali hołd zastrzelonym kolegom z Wrocławia We wtorek w całym kraju policjantki, policjanci, pracownicy Policji, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i wszystkie osoby, którym na sercu leży porządek i bezpieczeństwo, zjednoczyli się w geście solidarności. W ten sposób okazali wsparcie dla tragicznie zmarłych na służbie policjantów z Wrocławia, którzy zostali postrzeleni przez bandytę i w wyniku odniesionych obrażeń zmarli. W pędzącym i pełnym niebezpieczeństw świecie punktualnie o 17.00 mundurowi zatrzymali się i oddali hołd poległym Kolegom.

📢 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach finalizuje projekt pn. „Budowa kompleksu mroźni oraz doposażenie jednostki publicznej służby krwi w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych”.

📢 100 lat temu na łowach. Tak wyglądały polskie polowania zbiorowe Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia. 📢 Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Koniecpolu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Koniecpola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grudzień w Koniecpolu: Przegląd prasy z listopada 2023 w Koniecpolu, najważniejsze informacje miesiąca”?

