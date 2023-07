Prasówka tygodniowa z 30.07.2023 w Koniecpolu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Koniecpol, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Miniona doba w województwie śląskim upłynęła pod znakiem silnych porywów wiatru i intensywnych opadów. Niemal w całym regionie pojawiły się burze, które miejscami, okazały się niszczycielskie. Zarejestrowano blisko 300 interwencji straży pożarnej, a powodem były głównie zalane ulice, połamane drzewa i zerwane dachy.

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.