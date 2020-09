Prasówka Koniecpol 3.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Koniecpolu nie minęło Cię nic ważnego

Czy każdy może być dobrym rodzicem? Wystarczą chęci, zaangażowanie i otwartość, by świetnie sprawdzić się w tej roli. Dla dzieci ich mama i tata będą całym światem i najlepszymi rodzicami na świecie, ale czy naprawdę każdy się do tego nadaje? Z punktu widzenia astrologii – niekoniecznie. Zobacz, które znaki zodiaku to świetni rodzice, a które radzą sobie gorzej z wychowaniem dzieci. Sprawdź, jakim rodzicem jesteś (lub będziesz)!

Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

2020 to rok pełen niespodzianek, w którym transformacja cyfrowa przyspieszyła – dzieci ruszyły na lekcje online, pracownicy przenieśli się na pracę zdalną, a w sieci zaczęliśmy robić zakupy, zdobywać wiedzę, zażywać rozrywki. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z pierwszego półrocza 2020 roku? Zapytaliśmy Polaków o to, jak wykorzystali pandemię. Czego się nauczyli, jakie hobby postanowili pielęgnować? Co się zmieniło? Odpowiedzi bywały zaskakujące!