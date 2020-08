Prasówka Koniecpol 30.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Koniecpolu nie minęło Cię nic ważnego

Mimo pandemii koronawirusa, wracamy powolutku do normalności. Dobrym znakiem są koncerty, których przybywa z każdym kolejnym tygodniem w całym kraju, również w woj. śląskim. Dlatego też, już po raz kolejny, postanowiliśmy stworzyć listę muzycznych imprez w naszym województwie, które odbędą się we wrześniu. Dzieje się sporo, a każdy znajdzie coś dla siebie.

Przedstawiamy subiektywny ranking najpiękniejszych polskich starówek. Choć ciężko zdecydować, która z nich zasługuje na miano najbardziej urodziwej, na pewno każdą z nich warto choć raz odwiedzić. Jeśli nie wiecie, gdzie wybrać się na weekend - oto kilka inspiracji. Zgadzacie się z naszym wyborem?

Dziś, 30 sierpnia 2020, jest niedziela handlowa. Jedna z zaledwie siedmiu niedziel handlowych w roku. To dobra informacja dla rodziców kompletujących wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Otwarte będą centra handlowe, markety i dyskonty. Kolejne okazje do zrobienia zakupów w drugi dzień weekendu przypadną dopiero w grudniu. Jednak coraz głośniej słychać opinie, że w związku z pandemią ograniczenie handlu w niektóre niedziele powinien zostać zniesiony, by pobudzić gospodarkę. W niedawnym badaniu opinii publicznej wyszło, że 51 proc. Polaków chce przywrócenia wszystkich niedziel handlowych.