Prasówka Koniecpol 16.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Koniecpolu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Koniecpol 16.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Powszechnie panująca opinia, że kobiety to słaba płeć sprawia, że to właśnie one stają się częściej ofiarami napadów, kradzieży i ataków na tle seksualnym. Do takich zdarzeń może dojść wszędzie: w domu, na ulicy, ale także i w taksówce. Chcąc dotrzeć bezpiecznie do miejsca zamieszkania przewozem osób, należy przestrzegać ważnych zasad i zdać się na swoją intuicję.