Prasówka Koniecpol 1.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Koniecpolu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Koniecpol 1.09.2020

📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Przegląd sierpnia 2020 w Koniecpolu, najważniejsze wydarzenia miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Koniecpola najbardziej?

📢 Koronawirus zmutował. Jest jeszcze bardziej zakaźny, atakuje częściej ale łagodniej. Zbliża się koniec epidemii? Koronawirus zmutował i jest jeszcze bardziej zakaźny - uważają specjaliści. Liczba chorych na COVID-19 i przypadków śmiertelnych rośnie lawinowo, ale zdaniem naukowców przebieg choroby będzie coraz łagodniejszy. Czy to zwiastuje nadchodzący koniec epidemii koronawirusa? 📢 7 grzechów głównych kierowców. Też jej popełniasz? Te zachowania zagrażają wam oraz innym uczestnikom ruchu Pewne zachowania są za kierownicą niewybaczalne. Choć z pozoru niewinne, mogą prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji - nie tylko dla kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Zobaczcie, czego zdecydowanie nie należy robić w samochodzie. Zróbcie rachunek sumienia i odpowiedzcie sobie szczerze - wam też się zdarzają podobne przewinienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej przyjmijcie jako pokutę postanowienie, że od tej pory chowacie telefon do bagażnika.

📢 Klienci bez maseczek planują najazd na IKEA. Czy sklep może ich wyprosić? Przepisy są wadliwe – uważa rzecznik praw obywatelskich Po tym, jak celebryta Tomasz Karolak, został wyproszony z warszawskiego sklepu IKEA, bo próbował robić zakupy bez maseczki ochronnej i stanowczo odmówił jej założenia powołując się na „prawa konstytucyjne”, klienci skandynawskiej sieci zaczęli się skrzykiwać na „zakupy bez maski”. Założonym przez niejakiego… „Tomasza” wydarzeniem w samych tylko Jankach zainteresowanych jest 220 osób. Tymczasem organizacja zrzeszająca największe sieci handlowe w Polsce apeluje do rządu, by w trybie pilnym uchwalił jasne i precyzyjne przepisy nakazujące nosić maseczki w sklepach. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przyznał w poniedziałek, że obecne prawo jest wadliwe. Świadczy o tym choćby głośny już wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach, który na wniosek policji ukarał 100 zł grzywny ekspedientkę za to, że odmówiła sprzedaży towarów klientce bez maseczki.

