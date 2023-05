Najlepsze lodziarnie w Koniecpolu. Polecane miejsca w maju 2023

Jak powstały lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Tym unikatowym rarytasem delektowali się też nieliczni mieszkańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny, unikatowy, w formie współczesnego sorbetu i niezbyt prosty w wykonaniu ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich.

W naszej ojczyźnie większą popularność lody zyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Były sprzedawane z wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarto także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szerszą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Podawano je na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Koniecpolu otwierano w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody można było dostać jedynie latem, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.