Kierowcy w Koniecpolu będą jutro skrobać szyby? Sprawdź prognozę na noc z wtorku na środę Redakcja Naszemiasto.pl

Pogoda w Koniecpolu jutro. Czy będzie mróz? iStock Getty Images

Czy w Koniecpolu jutro kierowcy będą musieli skrobać szyby? Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Szansa na pojawienie się opadów wynosi 28%, a spodziewana wilgotność powietrza w Koniecpolu to 74%. Okazuje się, że w nocy z wtorku na środę możemy spodziewać się -4°C. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 24 km/h. Mogą więc pojawić się przymrozki. Szczególnie dotyczy to mniej zabudowanych obszarów w Koniecpolu.