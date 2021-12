Grudzień w Koniecpolu: Przegląd prasy z listopada 2021 w Koniecpolu, najważniejsze informacje miesiąca

Black Friday, czyli Czarny Piątek Wyprzedaży już 26 listopada. Zobacz jak obchodzono ten dzień w poprzednich latach i przedstawiają go Internauci. Specjalnie dla Was wybraliśmy 50 najlepszych memów o Black Friday!

HISTORIA. W Spodku 11 listopada odbyła się 21. już edycja imprezy MAYDAY. A czy pamiętacie, jak wyglądały początki tej imprezy? Jaka obowiązywała moda? Nie uwierzycie, jak wiele się zmieniło w ciągu tych lat. Zapraszamy Was na... podróż do przeszłości. Może na zdjęciach znajdziecie siebie albo znajomych?

PANDEMIA. Od kilku tygodni, ilość nowych zakażeń jak i zgonów wciąż rośnie! Zgodnie z założeniami analityków - szczyt IV fali pandemii jeszcze przed nami! Jak prezentują się poszczególne powiaty w woj. śląskim? Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza? Czy w Polsce powinny już być wydzielone pandemiczne strefy żółte i czerwone? Piotr Tarnowski korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia, stworzył aktualny podział powiatów na "strefy" - zależny od sumy nowych przypadków zakażeń z 14 dni na 10 tys. mieszkańców oraz osób w pełni zaszczepionych. Jaki efekt? Najwięcej "stref czerwonych" znalazło się we wschodniej części Polski. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Aż 33% badanych przyznaje się do kłamania w czasie rozmowy rekrutacyjne - tak wynika z badań „Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna w Polsce?”, przeprowadzonych w październiku 2021r. przez serwis InterviewMe. Jakie pytania są najtrudniejsze dla uczestników rekrutacji? O czym trzeba pamiętać podczas spotkania i co zdradza, że nie mówimy do końca prawdy?